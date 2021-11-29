Başkan Yılmaz’dan öğrencilere diş bakım seti

Toroslar Belediyesince, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ilçedeki anaokulu ve ilkokul birinci sınıfta okuyan öğrenciler ile Kur’an Kurslarında eğitim gören çocuklara diş bakım seti dağıtıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Diş bakım setlerini Başkan Yılmaz’ın elinden alan ve pilot okul seçilen Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, dişlerini günde en az iki kez fırçalayacaklarının sözünü verdi. Yapılan programda uzman diş hekimi tarafından öğrencilere doğru fırçalama teknikleri gösterilirken, ağız ve diş sağlığı ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı el broşürleri de verildi.

“Amacımız, daha sağlıklı nesiller yetişmesi”

Daha sağlıklı nesiller yetişmesi için bu çalışmalara önem verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, amaçlarının küçük yaşlardan itibaren çocuklara fırçalama alışkanlığını kazandırmak olduğunu söyledi. Yılmaz; “Her çocuk bizim için özeldir. Çocuklarımızın daha sağlıklı dişlere sahip olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda çocuklarımıza ağız ve diş bakım setleri dağıttık. Uzman diş hekimimizin de eşlik ettiği okul ziyaretimizde onlardan günde en az iki kez dişlerini fırçalamalarını istedik. Ağız ve diş sağlığımızı korumak adına özveri ile çalışan tüm diş hekimlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.