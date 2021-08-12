Başkan Yılmaz’dan ikiz kardeşlerin YKS başarılarına ödül

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) sayısal alanda Türkiye 4’üncüsü olan Mustafa Bora Köseoğlu ve yine sayısal alanda bin 26’ncı olan ikiz kardeşi Bahri Burak Köseoğlu’nu ödüllendirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 2021 yılı YKS’de derece yapan Mersinli ikiz kardeşleri, ailesiyle birlikte ağırladı. Başkan Yılmaz, sayısal alanda Türkiye 4’üncüsü olan Mustafa Bora Köseoğlu ve bin 26’ncı olan ikiz kardeşi Bahri Burak Köseoğlu’nu tebrik etti.

"Gençlerimizin başarısıyla gurur duyduk"

Gençlerin elde ettiği bu başarıyla gurur duyduklarını belirten Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak eğitim ve öğretim önceliğimiz. Bu önemli sınavda Türkiye çapında derece yaparak kentimizi gururlandıran gençlerimizi tebrik ediyorum. Büyük bir emek ve çabayla elde edilen bu başarıyla biz de çok mutlu olduk. Her iki gencimize de eğitim hayatlarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet ederek, gitmek istedikleri üniversite ve bölümle ilgili bilgiler de aldı. Öğrencilerin bu başarısını onlara altın ve dijital saat hediye ederek kutlayan Yılmaz, üzerlerinde büyük emeği olan ailelerine de teşekkür etti.

"Atsız Başkanımıza teşekkür ederiz"

Mustafa Bora ve Bahri Burak Köseoğlu kardeşler ise Başkan Yılmaz’a hediyeleri ve eğitime olan desteği için teşekkür ederek, "Başkanımızın eğitime olan desteği ve ilgisi bizler için çok kıymetli. Atsız Başkanımıza bizi ağırlayarak onore ettiği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.