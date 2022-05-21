banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
DSÖ acil toplanıyor!
DSÖ acil toplanıyor!
Türk donanmasının hayalet gücü
Türk donanmasının hayalet gücü
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı

Başkan Yılmaz’dan, İçel İdman Yurdu maçı için otobüs ve bilet desteği

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 23 Mayıs Pazartesi günü Ankara’da Fethiyespor ile karşılaşacak İçel İdman Yurdu’nun taraftarına, otobüs ve maç bileti desteğinde bulunacaklarını söyledi.

MERSİN 21.05.2022, 10:36
Başkan Yılmaz’dan, İçel İdman Yurdu maçı için otobüs ve bilet desteği

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 23 Mayıs Pazartesi günü Ankara’da Fethiyespor ile karşılaşacak İçel İdman Yurdu’nun taraftarına, otobüs ve maç bileti desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3’üncü Lig 3’üncü Grupta mücadele eden şehrin takımı İçel İdman Yurdu; play-off yarı final müsabakasında evinde Orduspor 1967’yi 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. İçel İdman Yurdu, play-off final müsabakasını ise Fethiyespor ile oynayacak.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, bir açıklama yaparak, 23 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Ankara Eryaman Stadyumunda yapılacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar için otobüs ve maç bileti desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Maça gitmek isteyenlerin; 23 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da Yunus Emre Kültür Merkezi önünden kalkacak otobüsler ve biletler için belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak bilgi alabilecekleri ve kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

“Tribünde omuz omuza yerimizi alacağız”

“El birliği ile başaracağız” diyen Başkan Yılmaz, “Şehrimizin takımı İçel İdman Yurdu, play-off final müsabakasını Fethiyespor ile oynayacak. Biz de tribünde hemşehrilerimizle omuz omuza yerimizi alacağız. İnşallah Mersinimize galibiyetle döneceğiz. Buna şehir olarak inanıyoruz, çünkü Metin Saltık başkanlığında güzel bir yönetim, başarılı bir takım ve teknik heyet var. Bunun yanında takımına sahip çıkan kent dinamiklerimiz ve taraftarlarımız var. Toroslar Belediyesi olarak her zaman yanında olduğumuz takımımızı Ankara’da yapılacak final müsabakasında da yalnız bırakmayacağız. Maça gitmek isteyen hemşehrilerimize otobüs ve bilet desteğinde bulunuyoruz. El birliği ve güç birliğiyle maçı kazanacağız” diye konuştu.

İçel İdman Yurdu Spor Kulübü’ne, Korukent Mahallesinde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezindeki tesisi tahsis eden Başkan Yılmaz, her hafta 100 genci İçel İdman Yurdu’nun evinde oynadığı maçlarda ağırlamaya ve Toroslar’dan taraftarları servislerle maça götürmeye de devam ediyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Antalyaspor 38 59
7. Beşiktaş 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Galatasaray 38 52
11. Sivasspor 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 35 48
13. Gençlerbirliği 35 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
19°
açık