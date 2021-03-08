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Başkan Yılmaz’dan ’Dünya Kadınlar Günü’de kadınlara mektup ve hediye

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, iş hayatından siyasete, eğitimden spora ve sanata hayatın her alanında fedakârlıkları ve başarılarıyla var olan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

MERSİN 08.03.2021, 18:53
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Başkan Yılmaz’dan ’Dünya Kadınlar Günü’de kadınlara mektup ve hediye

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, iş hayatından siyasete, eğitimden spora ve sanata hayatın her alanında fedakârlıkları ve başarılarıyla var olan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Şehit eşleri ve anneleri başta olmak üzere ilçedeki kadın yöneticiler, kadın kolları başkan ve üyeleri, kadın mahalle muhtarları ile kadın eğitimciler ve vatandaşlar ziyaret edilerek Başkan Yılmaz’ın kaleme aldığı mektup, çiçek ve hediyeler takdim edildi. İçerisinde Başkan Yılmaz’ın ’Kadınlar Günü’ mesajının yer aldığı mektup ve hediyelerini alan kadınlar da Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduğu için mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Kadının elinin değdiği her işte başarı vardır"

Başkan Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediyenin farklı birimlerinde yönetici ve personel olarak görev yapan kadın çalışanlarıyla da bir araya geldi. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa eşi Meltem Yılmaz ile birlikte katılan Başkan Yılmaz, "Toplumun en birleştirici ve koruyucu unsuru olan kadının elinin değdiği her yerde ve her işte başarı vardır. Kadın her alanda olmalı, her seviyede temsil edilmelidir" dedi.

Kadın çalışanlarına hitap ederek emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Başta eşim Meltem Yılmaz olmak üzere 2 yıllık çalışma süremizde yoğun emek ve mesai harcayan kıymetli başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize ve personelimize canı gönülden teşekkür ederim. Kadınların, potansiyelinin çok yüksek olduğunu, bu potansiyele fırsat verildiğinde bunun kapasiteye ve bu kapasitenin de birlik ve dayanışma ile performansa döneceğini iki yıldır bizzat görüyor ve yaşıyorum. Bundan dolayı son derece mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok daha güzel ve başarılı bir gelecek bizi bekliyor"

"Belediyemizde yakaladığımız bu ortak hedef, amaç ve heyecan her geçen gün daha fazla performansa dönüşüyor" diyen Başkan Yılmaz, "Hep söylediğimiz gibi bir evde bulunan her bir ferdin derdi bizleri ilgilendiriyor. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza kısaca toplumun her kesimine yönelik çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz. Toroslarımızda sosyal belediyecilik anlayışımızı daha fazla ortaya koyacağız. Gelecek nesillere daha güzel bir Toroslar, Mersin ve Türkiye bırakacağız inşallah. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

"Kadına yönelik şiddet, manevi değerlerimize yapılan en büyük ihanet"

Konuşmasına kadına yönelik şiddete de dikkat çekerek devam eden Başkan Yılmaz, "Bu vesileyle hafta sonu Samsun’da ve Aydın’da yaşanan, tüm Türkiye’nin yüreklerini sızlatan şiddet ve cinayeti kınıyor, kadına yönelik şiddeti insanlığa ve manevi değerlerimize yapılan en büyük ihanet olarak görüyoruz. Toroslar Belediyesi olarak kadınların her zaman yanlarında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, konuşmasının ardından tüm kadınlar adına eşi Meltem Yılmaz’a çiçek ve hediye takdim ederek Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Başkan Yılmaz, kadın çalışanlarıyla bir araya geldiği Dünya Kadınlar Günü programında, personeliyle birlikte selfie çektirdi. Belediye personeli de Başkan Yılmaz’a kendileri için hazırlattığı bu anlamlı programdan dolayı teşekkür etti.
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