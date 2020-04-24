Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ GENEL DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ YILIN STARLARI TURİZM
BİST
98752
ALTIN
387.666
DOLAR
6.9663
STERLİN
8.5952
EURO
7.4981

Başkan Yılmaz’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

TOROSLAR BELEDİYESİ, KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE BU YIL MEYDANLARDA KUTLANAMAYAN TÜRK BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN (TBMM) AÇILIŞININ VE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NIN 100'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÖZEL BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİ.

Başkan Yılmaz’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

TOROSLAR BELEDİYESİ, KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE BU YIL MEYDANLARDA KUTLANAMAYAN TÜRK BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN (TBMM) AÇILIŞININ VE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NIN 100'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÖZEL BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİ.

24 Nisan 2020 Cuma 11:31
0 Okunma
Başkan Yılmaz’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl meydanlarda kutlanamayan Türk Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

Belediye tarafından ilçenin dört bir yanı Türk bayraklarıyla süslenirken, 23 Nisan için özel olarak hazırlanan gezici tır ise mahalle mahalle dolaşarak bayramı evlere taşıdı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da gezici tırdan çocukları ve tüm hemşehrilerini selamlayarak, coşkuya ortak oldu. Marşlar ve çocuk şarkıları çalarak ilerleyen korteje, çocuklar ve aileleri de balkonlardan bayraklarını sallayarak alkışlarıyla eşlik etti. Gezici tırda yer alan animasyon ekiplerinin gösterileri ise çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Tüm Toraslar’da vatandaşlarla buluşan kortej, çocukların yanı sıra her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini gördü. Ulusal egemenliğin 100’üncü yılı coşkuyla kutlanılırken, çocuklar da Toroslar Belediyesi’nin bu etkinliği ile unutulmaz bir bayrama tanık oldu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm çocukların ve hemşehrilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, "Madem çocuklarımız meydanlara gelemiyorsa biz de çocuklarımıza bayram coşkusunu 23 Nisan tırıyla yaşatmak istedik" dedi.

Yılmaz, "Ulusal egemenliğimizin 100.yılını kutluyoruz. Meclisimiz, bizim milli irademizin sembolüdür. Korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz ama bu süreci hep beraber atlatacağız. Bu süreçte devletimiz ve milletimiz de ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İnşallah hep beraber daha güzel günlerde buluşacağız" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin’de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü
Mersin’de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü
Mersin Valiliğinden ücretsiz ekmek dağıtımı açıklaması
Mersin Valiliğinden ücretsiz ekmek dağıtımı açıklaması
Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek
Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim