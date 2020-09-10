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Başkan Yılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI ATSIZ AFŞIN YILMAZ, MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ'NDE DEVAM EDEN YOL YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

MERSİN 10.09.2020, 16:14
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Başkan Yılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mustafa Kemal Mahallesi’nde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Bingöl’ün de eşlik ettiği mahalle gezisi sırasında teknik ekibinden çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerinin ve esnafın taleplerini dinledi.

Saha personeline kolaylıklar dileyen Başkan Yılmaz, "İlçemize en güzel hizmeti sunmak adına gece gündüz demeden özveriyle çalışıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İş güvenliğine riayet ederek çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz, asfalt serim ve kaldırım çalışmalarını mahallelerin ihtiyaçlarına göre plan ve program dahilinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak adına yol yapım çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Yenilenen yollarımız ile ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuşuyor. İlçemizin her noktası bizim için kıymetli. Hemşehrilerimizin talepleri ve sahadaki tespitlerimiz doğrultusunda Toroslarımızın dört bir yanında çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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