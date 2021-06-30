Başkan Yılmaz, yeniden METAB başkanlığına seçildi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliğinin (METAB) Meclis Toplantısında yeniden birlik başkanlığına seçildi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, METAB Meclis toplantısı, Yunus Emre Kültür Merkezinde yapıldı. Birlik encümen üyelerinin katıldığı toplantıda, Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında (TORTEK) üretilen, Mersin’in doğal ve kültürel güzelliklerini anlatan ürünlerin sergisi de yer aldı.

Toplantıda, 2020 yılı faaliyet raporu ve 2020 mali yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı onaylanırken, birlik başkanlığı, birlik meclisi 1. ve 2. başkan vekilleri, meclis katipleri, birlik encümen üyeleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere METAB’ın bir kez daha başkanı oldu.

"Kentin dijital hali Met-App projemiz, Mersin’de bir ilk olacak"

Yeniden birlik başkanı seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Yılmaz, oluşturulan yeni yönetimin Mersin’e ve kent turizmine hayırlı olmasını diledi. Kültür ve doğa turizmi için eşsiz değerlere sahip Mersin’i daha sağlıklı ve güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacaklarını söyleyen Yılmaz, kentin dijital platforma taşındığı Met-App Projesinin tanıtımını temmuz ayında yapmayı planladıklarını ifade etti. Yılmaz, "Güzel kentimiz Mersin’in tarihi ve turistik yerleri ile birlikte kentle özdeşleşen kavram ve değerlerini, dijital platform olan ’Met-App’ projemiz ile tanıtacağız" dedi.

Projeyi hazırlarken Mersin’de 150 tane ortak değer belirlediklerinin altını çizen Yılmaz, "METAB Başkanı olarak görevlendirildikten sonra pandemi sürecini yaşadık. Kentimiz için birçok çalışma yaptık ama bunların sonucunu alma fırsatımız olmadı. Daha önce sunumunu yaptığımız Met-App Projemiz var. ‘Met-App ile gez, gör, eğlen ve kazan’ sloganıyla hazırladığımız bu proje kapsamında 13 ilçemizin belediye başkanlıklarına yazı gönderdik ve Mersinimiz için her ilçemizden 10 tane ortak değer belirledik. 150 değer üzerinden bir çalışma yaptık. Anamur Kalesi, Çamlıyayla Kalesi, tantuni, cezerye, Anamur muzu, karsambaç gibi değerler. Belgesel içeriğinde, 6 dilde tanıtım filmleri hazırladık. Örnek olarak Kızkalesi ve Anamur Kalesinde bir karekod oluşturduk. Met-App uygulamasını telefonlarına indirenler, tarihi ve turistik mekanlardaki karekodlarını okutarak, tanıtım filmlerini izleyip ve uygulamadaki bilgi yarışmalarına katılarak puan toplayabilecekler. Haftanın, ayın ve sezonun birincisi gibi değişik ödüllerimiz de olacak. İstanbul’da yapılacak Mobil Uygulama Fuarı’na da davet edildik. Çok şükür ki, pandeminin ardından normalleşmeye doğru gidiyoruz. Turizmcilerin yüzü bir nebze de olsa gülüyor. İnşallah daha da iyi olacak. Turizm işletmecilerimizle birlikte ilçelerimizde değişik etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bu projenin yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi göreceğini düşünüyorum" diye konuştu.