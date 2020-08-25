banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Karikatür Yarışması sonuçlandı
Karikatür Yarışması sonuçlandı
Ronaldinho serbest bırakıldı
Ronaldinho serbest bırakıldı
Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak
Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Başkan Yılmaz, yaylalarda vatandaşlarla bir araya geldi

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI ATSIZ AFŞIN YILMAZ, YAYLALARI ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

MERSİN 25.08.2020, 10:55
2
Başkan Yılmaz, yaylalarda vatandaşlarla bir araya geldi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaylaları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeniköy, Aladağ ve Musalı mahallelerinde incelemelerde bulunarak mahalle muhtarları, vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelen Yılmaz, Toroslar’ın her noktasına hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Yaz aylarında nüfusu 180 bini bulan yaylalarda vatandaşların taleplerini dinleyen Yılmaz’a, Toroslar Kent Konseyi Başkanı Ümit Erşan, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti.

Hizmetlerin vatandaşlara zamanında ulaşması ve acil ihtiyaçların yerine getirilmesi adına yayla ziyaretlerini sıklıkla gerçekleştiren Başkan Yılmaz, mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Teknik ekipler tarafından mahallelere yapılan çalışmaları koordine ederken vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini bizzat kendilerinden dinleyen Yılmaz, hem merkezde hem de yaylalarda ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

"Hedefimiz en iyisini yapmak"

İlçe genelinde çok ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Hem merkez mahallelerimize hem de yaylalarımıza en çok yatırım yapan bir belediyeyiz. Normalde nüfusumuz 300 bin. Yaz aylarında da yaylalarımızdaki nüfus 180 bin kişiyi buluyor. Bizim vazifemiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek ve hizmet vermek. Elimizden geldiğince çalışıyoruz. Yollarımızda sıcak asfalt, yama ve kilit parke çalışmalarımızı yaptık. Temizlik sistemimizi yeniden organize ettik. İş yapma kapasitemizi arttırdık. Sorumlu belediyecilik anlayışıyla da çalışarak hizmet alanlarımızın dışındaki hizmetler konusunda da vatandaşlarımıza yardımcı oluyor ve yönlendiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Yeniköy, Ayvagediği ve Gözne mahallelerimizdeki kilit parke çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ciddi bir yol kat ettik ama hep daha iyisini hedefliyoruz. Bu sene iki defa sel ve kar felaketi oldu. Biz bu yol bizim yolumuz, bu yol Büyükşehir Belediyesinin yolu ya da karayollarının yolu diye bakmadan yol açma çalışmalarımızı yaptık. Önemli olan Toroslar halkımıza en güzel hizmeti sunmak" dedi.

"Üretenin kazanması lazım"

Başkan Yılmaz, yayla ziyaretleri sırasında el emeği göz nuruyla ürettikleri yöresel ürünleri ve bin bir emekle yetiştirdikleri sebze, meyveleri satan çiftçilerle de bir araya geldi. Yılmaz, üretimde verimliliği arttıracak ve ürünlerin katma değerlerini yükseltecek bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Köyde oturmanın avantajlı olması ve üretenin kazanması lazım. Burada şeftali bir Türk Lirası, aşağıda 4 Türk Lirası. Arada 25 kilometre var. Hem çalışma arkadaşlarımızla hem Tarım İl Müdürlüğüyle birlikte ürünlerin katma değerlerini yükseltecek bir çalışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da mahallelerine yaptığı ziyaretlerinden, yakın ilgi ve hizmetlerinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2020
İmsak 04:44
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:56
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25