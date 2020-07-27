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Başkan Yılmaz, yaylalarda inceleme yaptı

MERSİN’İN MERKEZ İLÇE TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI ATSIZ AFŞIN YILMAZ, HAFTA SONU TEKNİK EKİBİYLE BİRLİKTE YAYLALARI ZİYARET EDEREK, İNCELEMELERDE BULUNDU.

MERSİN 27.07.2020, 14:07
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Başkan Yılmaz, yaylalarda inceleme yaptı

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hafta sonu teknik ekibiyle birlikte yaylaları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni normalleşme süreciyle birlikte mahalle ziyaretlerine kaldığı yerden devam eden Başkan Yılmaz, Darısekisi, Gözne, Ayvagediği, Değirmendere ve Arslanköy mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Yılmaz, belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği yayla gezilerinde muhtarlar, mahalle sakinleri ve bölge esnafıyla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Başkanı Yılmaz’ı her zaman yanlarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten mahalle muhtarları ve vatandaşlar, temizlik hizmetlerinin yanı sıra yol ve çevre düzeni konusunda istekleri karşılandığı için Yılmaz’a teşekkür ettiler.

“Yaylalarda sezon öncesi gerekli çalışmaları yapıyoruz”

Başkan Yılmaz, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, yaz aylarında yoğun nüfus artışı yaşanan yaylalarda sezon öncesi gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Hem yaylalarımızda yaptığımız hizmetleri yerinde görmek hem yapacağımız yatırımları ve projeleri vatandaşlarımıza aktarmak amacıyla mahalle ziyaretlerimize devam ediyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte cazibe merkezi haline gelen yaylalarımız, bölgemizden gelen birçok vatandaşımızı ağırlamakta. Yaptığımız bu teknik ziyaretlerle amacımız, hemşehrilerimizin güven içerisinde huzurlu bir yayla sezonu geçirmelerini sağlamak" dedi.

“Toroslar’ımızın sahip olduğu potansiyelin farkındayız”

Merkezdeki mahallerin yanı sıra yayları da sürekli ziyaret ettiklerini kaydeden Yılmaz, “Teknik ekibimizle birlikte vatandaşlarımızla buluşuyor, taleplerini öğreniyoruz. Çalışmalarla ilgili istekleri oluyor; biz de bunu programlıyor ve yerine getiriyoruz. Ekiplerimiz, yaylalarımızda çalışmalara devam ediyor. Yol, temizlik hizmetlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın yaylalarda vakit geçirebileceği yerleri tespit ediyoruz. Tarihi yerlerimizin ve piknik alanlarımızın gerekli bakımlarını ve çevre düzenlemelerini de yapıyoruz" diye konuştu.

“İlçemizde her türlü tarım ürünü yetişiyor”

Eşsiz doğa güzelliğine sahip Toroslar’ın tarım alanında potansiyelinin yüksek bir ilçe olduğunu da vurgulayan Yılmaz, "Bu yıl iki defa kar ve sel felaketi oldu. Yine yaylalarımızdaydık. Elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizde sıfırdan 2 bin 500 metreye yükselen bir rakım var. Zeytinden kiraza ve şeftaliye kadar her türlü tarım ürünü yetişiyor. Bu, bizim ilçemizin bir potansiyeli ve gücü. Biz de gücümüzü siz değerli hemşehrilerimizin çalışmasından ve iradesinden alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, mahalle ziyaretlerinde kendisine iletilen talepleri tek tek not alırken, birim müdürlerine de gerekli talimatları verdi.

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