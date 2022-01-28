Başkan Yılmaz: “Tüm ekiplerimizle sahadayız”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerinde devam eden karla mücadele çalışmalarını gün boyu takip etti. Yılmaz, “Çevik Belediyecilik anlayışımız doğrultusunda meteorolojiden gelen uyarıları dikkate alarak gerekli hazırlıklarımızı yapmıştık. Çok şükür ilçemizin yüksek kesimlerinde herhangi bir olumsuzluk olmadı” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaylalarda gece gündüz teyakkuz halinde çalışma yürütülüyor. Yoğun kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açmaması için tüm ekip ve ekipmanlarıyla hızlı bir şekilde hareket eden belediye, karda mahsur kalan vatandaşlara da anında ulaşarak yardımına koşuyor.

“Tüm ekiplerimizle ve iş makinelerimizle sahadayız”

Başkan Yılmaz, Karla Mücadele ve Acil Durum Afet ekiplerini sahada ziyaret etti. Arslanköy, Kavaklıpınar, Kurudere ve Horozlu mahallelerinde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek kolaylıklar dileyen Yılmaz, ekiplerine ve mahalle sakinlerine cezerye ikramında bulundu.

Yılmaz, birim müdürleriyle gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Yılmaz, “40 yılın en yüksek kar yağışının yaşandığı yaylalarımızda devam eden olumsuz hava şartlarından dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Tüm ekiplerimizle ve iş makinelerimizle sahadayız. Vatandaşlarımız, herhangi bir sıkıntıda belediyemizin 0324 322 72 00 numaralı telefonundan ekiplerimize ulaşabilirler. Hemşehrilerimizden de isteğimiz yola tedbirli çıkmalarıdır” diye konuştu.