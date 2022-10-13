Başkan Yılmaz: "Toroslar hızla büyüyor"

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin’in nüfusu en hızlı büyüyen ilçesi olan Toroslar’ı hizmet ve projeleriyle geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Belediye bünyesinde bulunan kilit parke taşı üretim tesisi ile kompost gübre yapım ünitesini ziyaret ederek, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Yılmaz, Çukurova Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını da inceledi. Mahalle Muhtarı İlkay Küçükcan’ın da katıldığı mahalle gezisi sırasında vatandaşlarla sohbet edip talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yılmaz, "Hedefine insanı alan bir hizmet anlayışımız var. Daha yaşanılabilir ve modern bir ilçe oluşturma gayretindeyiz. Toroslarımıza Yakışanı Yapıyoruz” dedi.

Yılmaz, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde uygulamaya koydukları kompost gübre yapım ünitesinde organik atıkların çevreye uyumlu kompost gübre haline getirilme aşamasını da takip etti. “Hedefimiz, gelecek nesillere daha güzel, temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak” diyen Yılmaz, "Ağaç budama işlemleri sırasında ortaya çıkan atıklar ile semt pazar yerlerinde oluşan sebze ve meyve atıklarını geri dönüştürerek ilçemiz genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarımızda kullanıyoruz” diye konuştu.

İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarını kaydeden Yılmaz, yol yapım çalışmalarında kendi imalatları olan kilit parke taşlarını da kullandıklarını söyledi. Yılmaz, "Toroslarımız, Mersin’in en fazla göç alan ilçelerinden biri. İlçemiz, hızla gelişiyor ve büyüyor. Yeni yerleşim yerlerinin artmasına paralel olarak yol ve kaldırım ihtiyacı da artıyor. Bünyemizdeki Kilit Parke Taşı Üretim Tesisimiz ve atölyelerimizle maliyeti azaltarak tasarruf sağlıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit edip ona göre çalışmalar yapıyoruz. İlçe merkezinde ne varsa yüksek kesimlerdeki mahallelerimizde de aynısı olacak anlayışıyla çalışıyoruz” şeklinde konuştu.