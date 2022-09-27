Başkan Yılmaz, Tece Polisevine düzenlenen saldırıyı kınadı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin’de dün gece Tece Polisevine düzenlenen hain saldırıyı kınadı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, yaptığı açıklamada, saldırıda şehit düşen polis memuruna Allah’tan rahmet, yaralı polis memuruna acil şifalar dileyerek, Türk Milletinin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını söyledi. Başkan Yılmaz, “Mersinimizde meydana gelen menfur terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Acımız çok büyük. Ülkemizin bekasını, huzur ve güven ortamını bozmayı amaçlayan bu hain eylemler asla amacına ulaşamayacaktır. Terörü ve destekçilerini lanetliyorum. Hain saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Sedat Gezer’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, milletimize ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı, yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyorum” dedi.