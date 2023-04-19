Başkan Yılmaz, personeliyle iftarda bir araya geldi

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ve ailelerini iftar programında ağırlayarak, bayramlarını kutladı.

Yunus Emre Kültür Merkezinde yoğun katılımla gerçekleşen programa MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Bekir Topçu ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Tüm çalışma arkadaşlarına seslenerek, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini dileyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi ailesi olarak ’çevik ve üretken’ belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediklerini ve bununla da gurur duyduklarını söyledi.

"Bu başarı hepimizin"

“Bugün burada, bu güzel atmosferde iftarda bir araya gelmenin ayrı bir güzelliği ve anlamı var” diyen Yılmaz, “Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Sizlerle birlikte oluşturduğumuz sinerji ve güçle pandemi döneminde organize olduk ve mücadele ettik. Ülkemizi derinden sarsan depremin hemen ardından da en hızlı bir şekilde bir araya geldik. Yardımları deprem bölgesine aktaran, deprem bölgesinden gelen depremzedelere Yunus Emre Kültür Merkezimizdeki Acil Destek Merkezimizde hizmet veren, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallemizde iftar soframızı kurup, vatandaşlarımızla kucaklaşan bizleriz. Bir taraftan bu çalışmaları yaparken depremzede misafirlerimizi de başımızın tacı olarak gördük. Bir de bizlerin görmediği başka kahramanlar da var. Onlar da 6 Şubat günü, 4.17 saatinden itibaren deprem bölgesine gittiler ve çalıştılar. Uzun bir süre evlerine gidemediler. Önce enkaz altındaki depremzede kardeşlerimizi çıkardılar. Daha sonra özellikle kırsalda enkaz kaldırma çalışması yaptılar. Allah hepinizden razı olsun. Bu başarı birlik ve beraberliğimizin, aramızda oluşturulan sinerjinin bir eseridir. Bunu da büyüterek ve daha da güçlendirerek devam ettireceğiz inşallah” dedi.

"Toroslar kaledir. Biz de bu kalede hizmet eden bu milletin fertleriyiz, gücüyüz, eliyiz, koluyuz"

Başkan Yılmaz, Mersin’in çok önemli bir şehir olduğunu, Toroslar’ın da Mersin için çok önemli olduğuna dikkat çekerek; “Bizlerin kişisel kariyeri, siyasi yolculuğu bir tarafa Mersin, devletimiz ve milletimiz açısından çok önemli bir şehir. Toroslar da Mersin için çok önemli. Toroslar kaledir. Biz de bu kalede hizmet eden, bu milletin fertleriyiz, gücüyüz, eliyiz, koluyuz çok şükür. İbadetleriniz kabul, bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Geleneksel Türk gölge oyunu olan Karagöz-Hacivat, sihirbaz gösterisi ve birçok etkinliğin yer aldığı programda çocuklar da gönüllerince eğlendi. Programda milli duygular da doruklara çıktı. Başkan Yılmaz tüm çalışma arkadaşları ve aileleri ile birlikte İzmir Marşını hep bir ağızdan söyleyerek, daha nice bayramlara ulaşmayı temenni etti.