Başkan Yılmaz: "Muhtarlarla koordineli bir şekilde çalışıyoruz"

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bir süre önce kurulan Mersin Toroslar Muhtarlar Derneği üyelerini makamında ağırladı.

Derneğin kurucu başkanı Osmaniye Mahalle Muhtarı Cengiz Şahpaz ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, kuruluş amaçları ve dernekleriyle ilgili bilgiler verdi. Muhtarlara sunduğu destek ve katkılarından dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür eden Cengiz Şahpaz, "Toroslar ilçemizde kurduğumuz muhtarlar derneğimizin amacı tüm muhtarlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde hizmet verebilmesidir. Derneğimizin kuruluş aşamasını tamamladık ve ilk ziyaretimizi Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a gerçekleştirdik. Mahalle muhtarları olarak belediyemizin çalışmalarını yakından takip ediyor ve takdirle karşılıyoruz. Belediyemiz, mahallelerimizle ilgili taleplerimizi imkanlar ölçüsünde en kısa sürede çözüme kavuşturmaktadır. Güzel hizmetlerinden dolayı Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Muhtarları tebrik ederek kurulan derneğin Toroslar için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Yılmaz ise göreve geldiği günden beri muhtarlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Muhtarların, kamu kurumları ve halk arasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Yılmaz, "Öncelikle kurulan bu derneğin ilçemize ve muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yaptığımız işte en önemlisi halkımızın yanında olmaktır. Bölge gezilerimizde tespit ettiğimiz ihtiyaçların yanı sıra mahallelerimizle ilgili talepleri gerek muhtarlarımız gerekse hemşehrilerimizle istişare ederek gerçekleştiriyoruz. Toroslar Belediyesi olarak her mahalleye eşit hizmet götürme çabasındayız. İlçemize en güzel hizmeti sunmak amacıyla muhtarlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde, hiç eksilmeyen heyecanımızla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.