Başkan Yılmaz: "Kıtalar arası dostluk köprüleri oluşturacağız"

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 37 ülkeden 52 takım ve yaklaşık 400 sporcunun katıldığı Dünya Bocce Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI), Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF), Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi tarafından dünyada ilk kez Toroslar’da gerçekleştirilen Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Raffa) Şampiyonası ile Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonasının müsabakaları, Türk sporuna yakışır bir organizasyonla yapıldı. Organizasyonun gala yemeğine, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ve Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, il ve ilçe kurum müdürleri, şampiyonada yarışan ülkelerin kafile başkanları, yöneticileri, antrenörleri ve sporcular katıldı.

Türk misafirperverliğinin en güzel örneğinin ortaya konulduğu programda dünya sporcularını Mersin’de, Toroslar’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Yılmaz, "Dünya Bocce Şampiyonası’nda yarışan tüm sporcuları tebrik ederim. Mersin, artık şampiyonlar şehri. Sporun birleştirici gücüyle kıtalar arası dostluk köprüleri oluşturacağımıza inanıyoruz” dedi.

Yılmaz, yeniden Uluslararası Bocce Konfederasyonluğu (CBI) başkanlığına seçilen Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Yılmaz, "37 ülkeden gelen bocce sporcularını ve teknik heyeti Mersin’imizde, ilçemizde ağırladık. Bu şampiyonanın kentimizde düzenlenmesine katkıda bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan’a, Federasyon ve Konfederasyon Başkanımız Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile birlikte Roma’da Bocce Şampiyonası’nda bir araya gelmiştik. Bayrağımızı dünyada dalgalandırdığı için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Mutlu Türkmen de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a Dünya Bocce Şampiyonası’na sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bir plaket takdim etti.