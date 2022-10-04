Başkan Yılmaz ilçe esnafıyla buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnafla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Yılmaz, göreve geldikleri günden bugüne kadar hayata geçirdikleri ve planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi. El birliğiyle ve en önemlisi gönül birliğiyle ilçeyi layık olduğu düzeye taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Yılmaz; “Esnafımızın huzuru bizim huzurumuzdur. Esnafımıza imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Geleceğin Torosları ve Mersin’i için üreten, ter döken, değer katan herkese teşekkür ediyorum” diyen Yılmaz, “Güzel bir organizasyonda siz değerli esnafımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Allah, birliğimizi ve beraberliğimiz bozmasın. Üretim ve çalışma nerede varsa güç orada olur. İş dolayısıyla katıldığım yurt dışı programlarında gördüm ki Türkiye’deki dinamizm, birlik, beraberlik ve kararlılık hiçbir yerde yok. Ve böylece aşamayacağımız hiçbir güç yok Allah’ın izniyle. Daha güzel ve daha da güçlü bir Türkiye için birlikte yürümeye devam edeceğiz. Buradaki en önemli unsur sağlam aile yapımız. Destek ve dualarınıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.