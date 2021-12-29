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Başkan Yılmaz, her gün vatandaşlarla buluşuyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, haftanın her günü ilçeyi gezerek esnaf ve vatandaşlarla buluşuyor. Vatandaşın talep ve sorunlarını dinleyen Yılmaz, hizmetlerini de anlatıyor.

MERSİN 29.12.2021, 15:45
Başkan Yılmaz, her gün vatandaşlarla buluşuyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, haftanın her günü ilçeyi gezerek esnaf ve vatandaşlarla buluşuyor. Vatandaşın talep ve sorunlarını dinleyen Yılmaz, hizmetlerini de anlatıyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Atsız Afşın Yılmaz, ilçeyi karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Haftanın her günü esnaf ve mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Yılmaz, talepleri dinliyor, çalışmalarını anlatıyor. Başkan Yılmaz’a, ziyaretlerinde birim müdürleri de eşlik ediyor. Son olarak, Selçuklar, Alsancak, Çağdaşkent, Osmaniye, Tozkoparan ve Mevlana mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya gelen Yılmaz; “İstişare bizim kültürümüzde var. Bu buluşmalarla amacımız talepleri birinci ağızdan dinleyerek, hemşehrilerimizin ilçemizde huzur ve güven içinde yaşamasına katkıda bulunmak” dedi.

“Çalınmadık kapı bırakmıyoruz”

Mahalle ziyaretlerinde en çok talep edilen projelerden biri olan taziye evlerini de plan ve program dahilinde hayata geçireceklerinin sözünü veren Yılmaz, “Hemşehrilerimizin desteğiyle öne çıkmış insanlar olarak çözüme odaklanmamız gerekiyor. Biz de bu şekilde, mümkün olduğunca nasıl ileri adım atarız yönüyle çalışıyoruz. İletişim kanallarımızın hep açık olması lazım. Türkiye’ye, Mersin’e ve vatandaşımıza öyle bakıyoruz. Gönül Bağı Projemiz kapsamında; İlk Nefes, Kadın Danışma, Çocuk Danışma, Yaşlı Destek, Engelli Destek, Sokak Hayvanları Destek, Çare Bizde, Gençlik Koordinasyon, Tarım Danışma, Esnaf Dayanışma, Hukuk Danışma, Dağıtım, Taziye, Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem ve Denetleme ile Çağrı Merkezi Birimlerimiz var. Çalışanlarımızla evde sağlık hizmetinden yeni doğan bebekler için bebek bakım setine, taziye ve psikolojik desteğe kadar her an ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini titizlikle değerlendirerek çalınmadık kapı, karşılıksız talep bırakmıyoruz. Bize gelene ve bilgiye göre değil, biz insanlarımızın ayağına gidip onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ülkemizin ilçelerinde var olan en iyi hizmetin daha da iyisinin Toroslarımızda olmasını istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz” diye konuştu.

“Yatırımcıya kapımız her zaman açık”

Yeni imar planı çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Yılmaz, istihdamın önünü açacak sanayi sitesi ve projelerinin fizibilite çalışmalarını da yaptıklarını kaydederek, “İlçemizdeki eski mahallelerimiz yatay mimari. Yeni imara açılan yerlerde ve eski mahallelerimizdeki uygun olan yerlerde dikey, yani yüksek katlı binaların yapılması imkanının verilmesi için çabalıyoruz. İşsizliğin, istihdamın çözümü yatırım. Yatırım için sermaye ve yatırımcı lazım. Yatırımcı da kısa sürede yatırımın geri dönmesini ve güven isteyecektir. Bu açıdan her platformda söylüyoruz, “Gelin Toroslar’a yatırım yapın, yardımcı olalım” diye ve gelen yatırımcılara yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İlçe esnafı ve mahalle sakinleri de Başkan Yılmaz’a ziyaretlerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

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