Başkan Yılmaz, hastanede yaralı yakınlarıyla görüştü

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, afet bölgesinden Mersin Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınan depremzedelerin yakınları ile bir araya gelerek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralı vatandaşlar da Mersin’e getirilerek tedavi ediliyor. Mersin Şehir Hastanesinde yürütülen çalışmalarla ilgili hastane yetkilileriyle görüşen Başkan Yılmaz, “Afet bölgesinde enkaz altından çıkarılan ve durumu ağır olan vatandaşlarımız, kentimizdeki hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. Afet bölgesinde AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışan ekiplerimiz de enkazdaki vatandaşlarımızın çıkarılmasına destek veriyor. Belediye olarak imkanlarımızın ölçüsünde hazırladığımız temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu ve hemşehrilerimizin de destek verdiği yardım tırlarımızı afet bölgesine gönderdik. Tüm imkanlarımızla depremzedelerin yanındayız. Allah tüm kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Aklımız, kalbimiz depremzede vatandaşlarımızla” dedi.