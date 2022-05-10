Başkan Yılmaz: “Güçlü Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, meclis toplantısında birlik, beraberlik ve kardeşliğe vurgu yaptı. Tüm dünyanın ekonomik olarak zor günlerden geçtiğini belirten Yılmaz, “Türkiye sıkıntıya girerse hepimiz sıkıntıya gireriz. Hep birlikte güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısının birinci birleşimi, Yunus Emre Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Toroslar Belediyesinin 2021 mali yılı bütçe kesin hesabının ve yönetim dönemi hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Toroslar Belediyesi bünyesinde hazırlanan 5. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin tüm komisyonların ortak raporu da görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

“Çocuklarımızın, güvenli, huzurlu ve refah içinde yaşaması için çabalıyoruz”

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Yılmaz, dünyanın hızla değiştiğini ve bunun karşısında birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Tüm dünyanın ekonomik olarak zor günlerden geçtiğini belirten Yılmaz, “Dinimiz, mezhebimiz, kökenimiz ne olursa olsun; manevi değerlerimiz, bin yıllık kardeşliğimiz bir yana kader birliğimiz var. Türkiye sıkıntıya girerse hepimiz sıkıntıya gireriz. Onun için el ele, gönül gönüle vererek, ülkemizin önündeki fırsatları görüp, bu yönde ilerlememiz gerekir. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, doğruyu görelim. Ortak parlak geleceğimize bakmamız ve bunu hep beraber inşa etmemiz gerekiyor. Ben, Türkiye’nin her geçen gün daha da güçlü olacağına canı gönülden inanıyor ve bundan heyecan duyuyorum. Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve refah içinde yaşaması için çalışıyoruz. Bu hedef için herkesle el ele, gönül gönüleyiz. Hep birlikte güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz” diye konuştu.