Başkan Yılmaz: "Gençlerimizi bilimsel projelerde teşvik etmeye hazırız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, öğrencilere nitelikli bir eğitim hayatı sunmanın yanı sıra bilimsel faaliyetlere ilgilerinin arttırılmasını da önemsediklerini söyledi.

Mersin Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Toroslar Belediyesinin de paydaşı olduğu, ’Mersin Bilim Şenliği Havacılık, Uzay ve Otomasyon’ etkinliği Mersinlilere kapılarını açtı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Bilim Şenliğinin açılışı, Toroslar ilçesinden hareket eden 20 kişilik bisikletli grubun farkındalık sürüşüyle taçlandı. Bisikletli grup, şenliğin flamasıyla birlikte fuar alanına kadar pedal çevirdi.

“Öğrencilerin deney ve buluşları dikkat çekti”

Toroslar Belediyesinin Tekno Toroslar standıyla yer aldığı Bilim Şenliğinde her yaştan öğrenci kendi deney ve buluşlarını sergilerken, birbirinden renkli projeler de dikkat çekti.

Şenliğin açılışı Mersin Valisi Ali İhsan Su, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile öğretmenler ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla yapıldı.

“Bilim şenliğimizin tüm evlatlarımıza ışık olmasını diliyorum”

Etkinliğin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptı. Robotik kodlama, drone ve mini roket yapımı, uçak ve araç simülasyon atölyeleri, yamaç paraşütü ile yazma ve drama etkinliklerinin yer aldığı Bilim Şenliğinin önemine dikkat çeken Koca, katkılarından dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, “Ülkemizin parlak geleceğine duyduğumuz sarsılmaz inançla şenliğimizin tüm evlatlarımıza örnek olmasına, ışık tutmasına, gençlerimizin yollarını açmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Gençlerimize başarılı bir gelecek sunmayı hedefliyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise bilimsel çalışmalar konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Mersin Bilim Şenliğine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Milletimiz ne zaman akıl ve bilim yolunda ilerlemişse yükselmiştir. Tarihimiz bunun örnekleriyle dolu. Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde ’İlim Çin’de bile olsa gidip alınız’ demiştir. Yine Anadolu’da kültür kodlarımızda Hoca Ahmet Yesevi, ’Akıl ve bilim’ demiştir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu konuda o kadar net ve ısrarcıdır ki, ’Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin’ demiştir. Bizler de bu yolda emin adımlarla ilerlemek mecburiyetindeyiz. Dışarıdan aldığımız bilimsel ürünler ve teknolojinin sürdürülebilir olmadığını ve bize bir şey kazandırmadığını, teknolojiyi, bilimi üreten toplumlara bağımlı hale geldiğimiz ortaya koymuştur. Bunun aksine bir yıl önce Karabağ Savaşı’nda genç mühendislerimizin ürettikleri SİHA’larla kazandığımız Karabağ Zaferi bunun en önemli göstergesidir. Toplumumuz, devletimiz ve milletimiz için bu bir başlangıçtır. İnşallah üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi okullarında ziyaret ettiğimizde onların parlak zekaları ve yetenekleriyle gurur duyuyoruz. Onlara doğru eğitim vermek ve yönlendirmek de hep beraber bizlerin görevidir. Bu açıdan Bilim Şenliğini son derece önemli buluyorum. Bu projelere her zaman açığız ve desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, Mersin Bilim Şenliğinde Tekno Toroslar Standıyla yer aldıklarını da vurgulayarak, “Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ’Tekno Toroslar’ projesi ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödülümüzü aldık. Mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

“Mersin Bilim Şenliği, 7’den 70’e herkes için farkındalık oluşturan bir etkinlik”

Mersin Valisi Ali İhsan Su da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesinin katkıda bulunduğu Mersin Bilim Şenliğinin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Su, “Mersin Bilim Şenliği, gençlerimiz olmak üzere 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza farkındalık oluşturacak ve bu konuya ilgilerini artıracak bir etkinlik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Mersin Bilim Şenliğinin açılışı, kent protokolü tarafından yapıldı. Açılışta Toroslar’dan fuar alanına kadar pedal çeviren bisikletli sporcular, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ve protokol üyelerine etkinliğin flamasını takdim etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve protokol üyeleriyle birlikte öğrencilerin tasarımlarını sergilediği stantları ziyaret etti.