banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Okocha yeniden Kadıköy’de
Okocha yeniden Kadıköy’de
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Başkan Yılmaz: "Gençlerimizi bilimsel projelerde teşvik etmeye hazırız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, öğrencilere nitelikli bir eğitim hayatı sunmanın yanı sıra bilimsel faaliyetlere ilgilerinin arttırılmasını da önemsediklerini söyledi.

MERSİN 10.12.2021, 11:55
Başkan Yılmaz: "Gençlerimizi bilimsel projelerde teşvik etmeye hazırız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, öğrencilere nitelikli bir eğitim hayatı sunmanın yanı sıra bilimsel faaliyetlere ilgilerinin arttırılmasını da önemsediklerini söyledi.

Mersin Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Toroslar Belediyesinin de paydaşı olduğu, ’Mersin Bilim Şenliği Havacılık, Uzay ve Otomasyon’ etkinliği Mersinlilere kapılarını açtı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Bilim Şenliğinin açılışı, Toroslar ilçesinden hareket eden 20 kişilik bisikletli grubun farkındalık sürüşüyle taçlandı. Bisikletli grup, şenliğin flamasıyla birlikte fuar alanına kadar pedal çevirdi.

“Öğrencilerin deney ve buluşları dikkat çekti”

Toroslar Belediyesinin Tekno Toroslar standıyla yer aldığı Bilim Şenliğinde her yaştan öğrenci kendi deney ve buluşlarını sergilerken, birbirinden renkli projeler de dikkat çekti.

Şenliğin açılışı Mersin Valisi Ali İhsan Su, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile öğretmenler ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla yapıldı.

“Bilim şenliğimizin tüm evlatlarımıza ışık olmasını diliyorum”

Etkinliğin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptı. Robotik kodlama, drone ve mini roket yapımı, uçak ve araç simülasyon atölyeleri, yamaç paraşütü ile yazma ve drama etkinliklerinin yer aldığı Bilim Şenliğinin önemine dikkat çeken Koca, katkılarından dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, “Ülkemizin parlak geleceğine duyduğumuz sarsılmaz inançla şenliğimizin tüm evlatlarımıza örnek olmasına, ışık tutmasına, gençlerimizin yollarını açmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Gençlerimize başarılı bir gelecek sunmayı hedefliyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise bilimsel çalışmalar konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Mersin Bilim Şenliğine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Milletimiz ne zaman akıl ve bilim yolunda ilerlemişse yükselmiştir. Tarihimiz bunun örnekleriyle dolu. Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde ’İlim Çin’de bile olsa gidip alınız’ demiştir. Yine Anadolu’da kültür kodlarımızda Hoca Ahmet Yesevi, ’Akıl ve bilim’ demiştir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu konuda o kadar net ve ısrarcıdır ki, ’Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin’ demiştir. Bizler de bu yolda emin adımlarla ilerlemek mecburiyetindeyiz. Dışarıdan aldığımız bilimsel ürünler ve teknolojinin sürdürülebilir olmadığını ve bize bir şey kazandırmadığını, teknolojiyi, bilimi üreten toplumlara bağımlı hale geldiğimiz ortaya koymuştur. Bunun aksine bir yıl önce Karabağ Savaşı’nda genç mühendislerimizin ürettikleri SİHA’larla kazandığımız Karabağ Zaferi bunun en önemli göstergesidir. Toplumumuz, devletimiz ve milletimiz için bu bir başlangıçtır. İnşallah üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi okullarında ziyaret ettiğimizde onların parlak zekaları ve yetenekleriyle gurur duyuyoruz. Onlara doğru eğitim vermek ve yönlendirmek de hep beraber bizlerin görevidir. Bu açıdan Bilim Şenliğini son derece önemli buluyorum. Bu projelere her zaman açığız ve desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, Mersin Bilim Şenliğinde Tekno Toroslar Standıyla yer aldıklarını da vurgulayarak, “Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ’Tekno Toroslar’ projesi ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödülümüzü aldık. Mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

“Mersin Bilim Şenliği, 7’den 70’e herkes için farkındalık oluşturan bir etkinlik”

Mersin Valisi Ali İhsan Su da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesinin katkıda bulunduğu Mersin Bilim Şenliğinin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Su, “Mersin Bilim Şenliği, gençlerimiz olmak üzere 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza farkındalık oluşturacak ve bu konuya ilgilerini artıracak bir etkinlik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Mersin Bilim Şenliğinin açılışı, kent protokolü tarafından yapıldı. Açılışta Toroslar’dan fuar alanına kadar pedal çeviren bisikletli sporcular, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ve protokol üyelerine etkinliğin flamasını takdim etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve protokol üyeleriyle birlikte öğrencilerin tasarımlarını sergilediği stantları ziyaret etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8