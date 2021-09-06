Başkan Yılmaz: "Çocuklarımızı koşulsuz seviyoruz"

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, uzun bir aradan sonra okul sıralarına kavuşan öğrencileri yalnız bırakmadı.

Başkan Yılmaz, Toroslar Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu’nda 2021-2022 eğitim öğretim yılının açılış törenine katıldı. Öğrencilerin alkışları eşliğinde okulu ziyaret eden Yılmaz, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim öğretim yılı dileklerinde bulundu. Okul bahçesinde öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan Yılmaz, ilk ders zilinin çalmasıyla sınıfları da tek tek ziyaret etti.

İlkokula başlayan öğrencilere eğitim seti de hediye eden Yılmaz, "Eğitim ve öğretim önceliğimiz. Çocuklarımıza güzel bir gelecek sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bilgi çağının bütün gelişmişliklerini kullanabilen, araştıran, Türk Milletinin var olan değerlerini özümsemiş bir nesil olarak yetişmeleri en büyük arzumuz. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve destekte bulunuyoruz. Tüm çocuklarımızı koşulsuz seviyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de Başkan Yılmaz’a sevgi gösterilerinde bulunarak, teşekkür etti.