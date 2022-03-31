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Başkan Yılmaz: "Canla, başla çalışmaya devam edeceğiz"

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşa gönül bağı kurulan her proje ve çalışmanın başarıya ulaşacağını vurgulayarak, "Halkımızın huzuru ve mutluluğu için gece, gündüz canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

MERSİN 31.03.2022, 15:19
Başkan Yılmaz: "Canla, başla çalışmaya devam edeceğiz"

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşa gönül bağı kurulan her proje ve çalışmanın başarıya ulaşacağını vurgulayarak, "Halkımızın huzuru ve mutluluğu için gece, gündüz canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hizmette 3’üncü yılını geride bıraktı. 3 yıl içerisinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan imara, spordan turizme, kültürel mirastan tarıma ve istihdama kadar birçok proje ve çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Yılmaz, vatandaşla gönül bağı kurulan her proje ve çalışmanın başarıya ulaşacağını söyledi. Yılmaz, "Söz verdiğimiz gibi daha yaşanılabilir bir Toroslar’ı hep birlikte inşa ediyoruz. Değişim ve gelişimin öncü adresi olan ilçemizde, el birliği, güç birliği ve en önemlisi de gönül bağıyla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toroslar Belediyesinin, salgınla mücadele süreci, Toroslar halkından tam not aldı. 2020 yılında başlayan salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden bugüne kadar dezenfeksiyon ve tedbir çalışmaları başarıyla sürdürüldü. Yılmaz, "Her gün çalışma arkadaşlarımızla AR-GE yaptık, yeni metotlar ürettik, tüm kurum ve kuruluşlarımızla uyum içerisinde çalıştık. Mülkiyeti belediyemize ait işyerlerini kiralayan ve pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren esnaftan 6 ay kira almayıp, kira sözleşmelerini de 6 ay daha uzattık. Faaliyetlerine devam eden esnafın 6 aylık kira bedelinde de yüzde 50 indirim yaptık. İnternet erişimi ve bilgisayarı olmayan çocuklarımızın eğitimden geri kalmamaları için 26 noktada EBA Destek Merkezleri oluşturduk. Salgınla en ön cephede savaşan ve bu uğurda hayatını kaybeden sağlık kahramanlarımızın anısını yaşatmak için Korukent Mahallemizde ’Sağlık Kahramanları Parkı’ adını verdiğimiz anıt parkı yaptık” şeklinde konuşu.

Yılmaz’ın seçim öncesi söz verdiği projelerinden biri olan “Gönül Bağı Projesi” ile 310 bin nüfuslu ilçenin 67 mahallesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşılırken, proje Türkiye’de ses getirdi. “Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde de Gönül Bağı Projemizi başlattık” diyen Yılmaz, "444 41 33 numaralı Gönül Bağı Destek Hattı’nı kurduk ve gönül bağı birimleri oluşturduk. Çevik Belediyeciliğin en güzel örneğine imza attığımız bu çalışmayla Toroslar’ın tüm ihtiyaçlarını ortak bir çözüm merkezinde toplayarak, vatandaşlarımızın yanında olduk” ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediyesinin, Mersin’de kış turizmi ve sporunda çığır açtığı Kar Festivali, Çukurova’ya damga vurdu. Arslanköy yaylasında bu yıl ikincisi de düzenlenen festival, büyük ilgi gördü. Yılmaz, "Binlerce kişiyi buluşturduğumuz festival ile deniz, kum ve güneş üçlüsüyle tanınan Mersinimizin kış turizminde de bir marka olduğunu tüm Türkiye’ye gösterdik. Orada işin ekonomik boyutuna da düşündük. Festivalde köylümüz yöresel ürünlerinin satışını yaptı ve ek gelir elde etti. Bu proje, Mersin’e, Toroslar’a yeni bir vizyon kattı. İlçemizde kayak tesisi kurulması noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençleri eğlenirken öğrenmelerini, dünyayı ve çevrelerini keşfetmelerini istediğini kaydeden Yılmaz, "İlçemize kazandıracağımız Tekno Toroslar Projemiz bu manada bizim için çok önemli. Çok yakın bir zamanda projemizi tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimizin, bilgi çağının bütün gelişmişliklerini kullanabilen, araştıran, Türk milletinin var olan değerlerini özümsemiş bir nesil olarak yetişmeleri en büyük arzumuz. Tekno Toroslar Projemiz ile Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’na katılarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almanın gururunu da yaşadık” dedi.

Avrasya Araştırma Şirketi tarafından yapılan "En Başarılı 20 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı" anketinde halkın teveccühü ile en başarılı 3’üncü belediye başkanı seçilen Başkan yılmaz, yine ORC Araştırma Şirketi’nin hazırladığı son 3 yılın en başarılı 10 ilçe belediye başkanları arasında yüzde 62,4 oranla ikinci sırada yerini aldı. Yılmaz, "Bunun gururunu yaşıyor, Mersinimize, Toroslarımıza teşekkür ediyoruz. Halkımızın huzuru ve mutluluğu için gece gündüz canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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