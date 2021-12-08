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Başkan Yılmaz: “Birlikte ortaya koyduğumuz performanstan memnunuz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu yılın son meclis toplantısında, iki yıldır ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını belirterek, meclis üyelerine teşekkür etti. Yılmaz, “Güçlü bir belediyeyiz. Birlik ve beraberliğimiz tam, potansiyelimiz yüksek” dedi.

MERSİN 08.12.2021, 12:55
Başkan Yılmaz: “Birlikte ortaya koyduğumuz performanstan memnunuz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu yılın son meclis toplantısında, iki yıldır ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını belirterek, meclis üyelerine teşekkür etti. Yılmaz, “Güçlü bir belediyeyiz. Birlik ve beraberliğimiz tam, potansiyelimiz yüksek” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Meclisi, aralık ayı meclis toplantısının 2’inci birleşimini gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz, bu yılın son meclis toplantısında ulaşımdan sosyal ve çevik belediyeciliğe kadar hayata geçirdikleri proje ve çalışmalarını anlattı, yeni yıl için temennilerde bulundu.

Başkan Yılmaz, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı 2021 yılının son meclis toplantısının ardından dilek ve temenniler bölümünde konuşarak, meclis üyelerine, 2021 yılında gerçekleşen çalışmalara sağladıkları katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yılmaz, “Proje, çalışma ve etkinliklerle dolu geçirdiğimiz 2021 yılının son meclis toplantısını yaptık. Toroslar Belediyesi olarak iki yıldır ortaya koyduğumuz performanstan memnunuz. Güçlü bir belediyeyiz. Birlik ve beraberliğimiz tam, potansiyelimiz yüksek. Tüm meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

“Vatandaşımızın dertlerine derman olmaya devam edeceğiz”

Yılmaz, iki yıldır devam eden ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde hayata geçirdikleri “Gönül Bağı Projesi” ile Toroslar’ın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın ve projeyi başarıyla sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, “İki yıldır devam eden pandemi süreci nedeniyle farklı bir dönemden geçiyoruz. Meclis üyelerimizle ve personelimizle birlikte ortaya koyduğumuz performanstan memnunuz. Toroslarımızın potansiyelini kapasiteye, kapasitesini de performansa çevirmek hepimizin görevi. Hep birlikte güzel işler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“67 bin ton asfalt, 425 bin metrekare kilit parke çalışması yaptık”

Ulaşımdan imara, sağlıktan eğitime, spordan kültürel mirasa kadar çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve Türkiye’de ilkleri de yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, “Bu süreçte 67 bin ton asfalt, 425 bin metrekare kilit parke çalışması yaptık. İlçelerin yanı sıra birçok il bu miktarda asfalt yapmadı. Bu konuda gururluyuz ve iddialıyız. Buradan kamuoyunun huzurunda kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başkan yardımcısından müdürüne, şefinden işçisine kadar büyük bir çaba gösterdiğimiz ve fedakarca çalıştığımız bir dönem yaşadık. Ekibimizde birlik, beraberlik ve aidiyet duygusu var. Sosyal ve Çevik Belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Sosyal belediyeciliği bir grup sadece ayni ve nakdi yardım olarak algılıyor. Biz öyle algılamıyoruz. Bir ailenin her türlü derdi ve ihtiyacı bizi ilgilendiriyor. Yaşlılarımızın, engellilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın sıkıntıları bizleri ilgilendiriyor. Biz de buna yönelik projeler yapıyoruz. Birçok sosyal faaliyet ve sportif etkinlik gerçekleştirdik. Bu konuda Türkiye’de ilk kez yaptığımız çalışmalar var. Yaptığımız bu çalışmalardan memnunuz ve gururluyuz. Yapacaklarımızın heyecanını yaşıyoruz. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Gönül Bağı Projemiz var. 17 günlük tam kapanma döneminde vatandaşlarımızdan ne dertleri ve sıkıntıları varsa bizleri 444 41 33 numaralı Gönül Bağı Hattımızdan aramaları istedik, yanlarında olduk. Bu çalışmamızla Toroslarımızın tüm ihtiyaçlarını bir merkezde toplayarak, Gönül Bağı Destek Birimlerimizle çözüme kavuşturduk ve bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, 2022 yılında daha da güzel çalışmalara imza atacaklarını kaydederek, “2022 yılının Toroslarımıza, Mersinimize, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum. İnşallah hep beraber el ele, gönül gönüle daha da güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.

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