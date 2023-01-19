Başkan Yılmaz: "Basın mensuplarımıza destek olmaya devam edeceğiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, basının milletimizin müşterek sesi, gözü ve kulağı olduğunu belirterek, "Toroslar Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi meslek ilkeleri ve değerlerini ön planda tutarak kamuoyunu doğru bilgilendiren, görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Mersin’e gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ı ziyaret etti. TGF Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun, TGF Basın Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Bayrak, TGF Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe, TGF Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Turgay Demirtaş ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Yılmaz’a basın mensuplarına sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

"Basın milletimizin gözü, kulağıdır"

Plaketini TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’dan alan Yılmaz, tüm gazetecilere çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diyerek her zaman yanlarında ve destekçileri olmayı sürdüreceklerini söyledi. Yılmaz, "Basın, milletimizin müşterek sesi, gözü, kulağıdır. Gazetecilik, fedakârlık, sorumluluk isteyen ve zor şartlar altında yapılan önemli bir meslektir. Toroslar Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi meslek ilkeleri ve değerlerini ön planda tutarak kamuoyunu doğru bilgilendiren, görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarımıza destek olmaya devam edeceğiz. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve kıymetli genel başkan yardımcıları ile MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve değerleri yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Toroslar’da hayata geçirdikleri projeler ile ilgili bilgiler de veren Başkan Yılmaz, TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’ya Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarından olan Orhun Yazıtlarının minyatür örneği ile Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) bünyesinde kağıt rölyeften hazırlanan Atatürk portresi hediye etti.