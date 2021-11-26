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Başkan Yılmaz: “Bakış açılarımızı değiştirmemiz gerekir”

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ’Kadın kimdir?’ sorusu ile başlayarak bakış açılarının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, “Kadına şiddete karşıyız ve bu konuda mücadelemizi hep birlikte veriyoruz. Hiçbir insanın hiçbir insana şiddet uygulamaya hakkı yok” dedi.

MERSİN 26.11.2021, 11:51
Başkan Yılmaz: “Bakış açılarımızı değiştirmemiz gerekir”

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ’Kadın kimdir?’ sorusu ile başlayarak bakış açılarının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, “Kadına şiddete karşıyız ve bu konuda mücadelemizi hep birlikte veriyoruz. Hiçbir insanın hiçbir insana şiddet uygulamaya hakkı yok” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programları kapsamında panel ve drama atölyesi düzenledi. “Kadının huzuru, toplumun huzurudur” sloganıyla gerçekleştirilen panelde, kadının toplumdaki rolü ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik konular ele alındı.

Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdür Yardımcısı Çiğdem Göllü, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Emin Özgür Altınbaş, Toroslar Belediyesi Gönül Bağı Kadın Danışma Biriminden Sosyolog Filiz Çöpçü ve Hukuk Danışma Birimi Avukatı Murat Özdemir’in konuşmacı olarak katıldığı panel, yoğun ilgi gördü.

Eğitmenler Dilek Er Şentürk ve Çiğdem Eroğlu tarafından yapılan atölyede ise kadınların bireysel gelişiminin yanında şiddete karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen panel öncesinde tüm katılımcılara turuncu kurdele takılarak “şiddete hayır” mesajı verildi.

“Bakış açılarımızı değiştirmemiz gerekir”

Panelin açılışında konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kadın konusunun sadece 8 Mart’ta, özel günlerde ve etkinliklerde konuşulacak bir konu olmadığını, bunun tüm boyutlarıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Başkan Yılmaz, “’Kadın kimdir?’ sorusu ile başlayarak bakış açılarımızı değiştirmemiz gerekir. Gençlerimizin eğitimli, başarılı olmalarını istiyoruz. İki kız çocuğuna sahip bir baba olarak kızlarımızın iyi eğitim almalarını ve güçlü olmaları önemsiyoruz. Aile kuracaklar, eşleriyle birlikte yol yürüyecekler ve hayat mücadelesinde geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştirecekler. Kadına şiddet ve aile içi şiddet meselesi çok önemli bir konu. İstatistiki verilere göre; kırsal bölgelerden daha çok kentlerde kadına yönelik ve aile içi şiddeti görüyoruz. Kırsalda öz kontrolün daha fazla olduğunu düşünüyorum. Etik, ahlak ve hukuk kuralları dışında insanın kadına bakışının ve bu bakışın saygı çerçevesinde olmasının önemi de ortaya çıkıyor. Hiçbir insanın hiçbir insana şiddet uygulamaya hakkı yok. Aile içerisinde çocuklara ve kadına karşı şiddetin ayrıca sonuçları var. Şiddetin olduğu bir ortamda yetişen çocuklar hem özgüven noktasında hem de psikolojik ve sosyolojik sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Toplumsal ve sosyal olarak gelecek nesillerin daha sağlıklı, daha güçlü olması bizlerin elinde. Bu nedenle bu programımızı ve sizlerin katılımınızı çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Belediyenin gönüllü erkek personeli, bilinçlendirme çalışmalarında görev alacak

Yılmaz, konuşmasının ardından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele kapsamında yapılacak bilinçlendirme çalışmalarında görev alacak erkek personeline turuncu kurdele takarak, çalışmaları yakından takip edeceklerini söyledi.

Panelde, şiddete karşı mücadele tüm yönleriyle konuşuldu

Panelde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mersin İl Müdür Yardımcısı Göllü, kadına şiddetle mücadeleyi istatistik verilerle anlattı. Göllü, en önemli amaçlarının sağlıklı yuvaların devam etmesi olduğunu belirterek, “Bunun için öncelik sağlıklı iletişimdir. Hükümet politikası olarak her zaman ailenin korunması, yuvaların dağılmamasından yanayız. Şiddet dilini kullanmadan ailede sağlıklı yuvaları devam ettirebilirsiniz. Empati en önemli şiarınız olsun” şeklinde konuştu.

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Altınbaş da kadınların şiddete maruz kaldıkları en ufak olayda emniyete başvurmaktan çekinmemelerini istedi. Altınbaş, “Her gelen olayı en ince detayına kadar bizzat araştırıyor, gelen her müracaatı asla geri çevirmiyor, yasal işlem uyguluyoruz. Kadınlarımız korkmasınlar, adli mercilere gittiklerinde ‘nasıl karşılanırım’ diye düşünmesinler. Kendinizi tehlikeli hissettiğiniz her an sığınacağınız tek yer devlet kapısıdır. Devlet olarak yanınızdayız, emniyet olarak her türlü mücadeleyi sizler için veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Av. Özdemir ise kadın haklarını hukuksal açıdan değerlendirdi. Özdemir, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. maddesi herkesi kanun önünde eşit sayar. 41. maddesi de ailenin kadın ve erkek noktasında eşit olduğunu, devletin ailenin korunması, kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması yönünde tedbir alınması gerektiğini kabul eder” diye konuştu.

Sosyolog Çöpçü de şiddeti fiziksel ve psikolojik açıdan ele alarak, “İlişki içerisinde psikolojik şiddete maruz kaldığınızda fark etmeyebilirsiniz. O zaman duygular çok daha yoğundur. Şiddeti kabul etmemek, buna ‘dur’ diyebilmek bizim elimizdedir” dedi.

Panelin ardından, konuşmacılara ve etkinliğe katkı sunan eğitmenlere Başkan Yılmaz’ın eşi Meltem Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

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