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Başkan Yılmaz: “Amacımız vatan, millet sevgisiyle yetişmiş bir gençlik”

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kapsamında İçel Anadolu Lisesi öğrencilerini Kuvayimilliye Karargahı’nda ağırladı.

MERSİN 17.05.2022, 15:25
Başkan Yılmaz: “Amacımız vatan, millet sevgisiyle yetişmiş bir gençlik”

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kapsamında İçel Anadolu Lisesi öğrencilerini Kuvayimilliye Karargahı’nda ağırladı.

Kendisi de İçel Anadolu Lisesi mezunu olan Başkan Yılmaz, Okul Müdürü Yusuf Ada ve Edebiyat Öğretmeni Servet Hasan Kuş’un da katıldığı etkinlikte, gençleri tek tek karşıladı. İçel Anadolu Lisesi öğrencisi Feride Nisanur Yıldırım, yanında getirdiği Türk Bayrağı’nı Başkan Yılmaz’a teslim ederek, "Şehitlerimizin kanıyla sulanan ve bağımsızlığımızı temsil eden bu bayrağı, hizmet vererek dalgalandırmak için teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Yusuf Ada ise kendilerini Kuvayimilliye Karargahı’nda ağırladığı için Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, "1994 okulumuz mezunu Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz tarafından restore edilerek açılan bu karargahı öğrencilerimizle ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduk. Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Kuvayi Milliye kentine yakışan Kuvayimilliye Karargahımız, milli irademizin sembolüdür”

Başkan Yılmaz ise Kuvayimilliye Karargahı’nı 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl dönümünde açtıklarını kaydederek, "3 yıldır Toroslar Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. Burası bizim için çok önemli. Birliğimizin, beraberliğimizin, milli irademizin ve milli şuurumuzun bir sembolü olan bu karargahı restore ederek Mersinimizin Kurtuluşunun 100’üncü yılında kentimize kazandırdık” dedi.

Milli mücadele çalışmalarına karargahlık etmiş, iki kattan oluşan yaklaşık 200 yıllık binanın geçmişi ile ilgili bilgiler de veren Yılmaz, "Burası önce ev olarak yapılmış. 1918 yılında Fransız ve İngilizler Mersin’e asker çıkardılar. Bölgedeki tüm illeri, Mersin’den çıkardıkları askerlerle işgal ettiler. Fransız kuvvetleri, bu binayı işgal ettikleri yaklaşık 2 buçuk yıl boyunca karargah olarak kullandılar. Daha sonra Kuvayi Milliyeciler bir araya geldi. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışından sonra da Kuvayi Milliye Dernekleri birleştiler ve vatan savunması yaptılar. Fransızlar, Mersin’i terk ettikten sonra 3 Ocak 1922’de burası Kuvayimilliye Karargahı olarak kullanılmaya başlandı ve devam etti. Biz şunu gördük, 2 buçuk yıl kadar burada Fransız bayrağı dalgalandı ve onun üstüne dedelerimiz tarafından Türk Bayrağı çekildi. Benim dedem de Kurtuluş Savaşı gazisidir. Biz de onlardan aldığımız bayrağı aynı şekilde taşımaya ve bu misyonu devam ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Mersin gibi kurtuluş mücadelesi verilmiş bir şehirde Kuvayimilliye Müzesi’nin olmamasını bir eksiklik olarak gördüklerini belirten Yılmaz, "Verilen bu mücadelenin bilinmesi, anlaşılması ve buna devam edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizi bölmek, parçalamak, işgal etmek çabası aynı şekilde devam ediyor. Bir taraftan da kültür emperyalizmi devam ediyor. Buna karşı uyanık olmamız gerektiğinden ve bu konuya önem verdiğimizden dolayı bu karargahı düzenledik. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.

İçel Anadolu Liseli olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Yılmaz, gençleri Toroslar’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.

Yılmaz daha sonra Okul Müdürü Yusuf Ada ile Edebiyat Öğretmeni Servet Hasan Kuş’a, Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarından olan Orhun Yazıtları’nın minyatür örneğini hediye etti.

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