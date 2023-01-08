Başkan Yılmaz: "2023 yılı devletimiz ve milletimiz için çok önemli"

Toroslar Belediyesinin 2023 yılı ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. 2023 yılının devlet ve millet için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Siyaset üstü bir kavram. Devletimiz ve milletimiz bu önemli mücadelede kararlılıkla ve emin adımlarla başarıya ulaşacaktır inşallah" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Yılmaz, 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. yıl dönümü çerçevesinde düzenledikleri ’Zafer Yürüyüşünü’ bu yıl, Mersin Valiliğinin himayesinde tüm protokol, kurumların ve vatandaşların katılımıyla tek güzergahtan, devlet, millet el ele coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zafer Yürüyüşüne ve ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ’Kurtuluş Savaşında Toroslar ve Çukurovanın Önemi’ konulu söyleşisine yoğun katılım gösteren tüm hemşerilerine teşekkür eden Yılmaz, "Devlet, millet el ele bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüşün bütününe baktığımızda Mersin’de bulunan bütün gruplar yürüyüşte yerini aldı. Herkesin aynı noktaya bakması, aynı duyguyu hissetmesi kitle psikolojisi açısından çok önemlidir. Katkıda bulanan başta Mersin Valimizi Sayın Ali Hamza Pehlivan olmak üzere yürüyüşe katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu coşku Mersin’e yakıştı” dedi.

Yeni yılın ilk meclis toplantısında Denetim Komisyonu üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamada Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Çivi, Kazım Şengül, Hasan Özalp Önal, Eren Türker ve Ferhat Salt Denetim Komisyonu üyesi seçildi. Belediye meclisinin, 2023 yılı için aylık tatili, oy birliğiyle Ağustos ayı olarak belirlenirken, 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi hükümlerine göre, Toroslar Belediyesi sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına ayni yardım yapılmasına ilişkin teklif görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra komisyonlardan gelen ortak raporlar görüşülerek karara bağlandı. Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösterecek olan atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarının belirleneceği ’Toroslar Belediyesi Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcıları Yönetmeliğine’ ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun ortak raporu da görüşülerek kabul edildi.

"Devlet millet el ele bir yürüyüş gerçekleştirdik"

Toplantının dilek ve temenniler konuşan Yılmaz, "Birlikte hareket etmenin, birbirimizi sevmenin, saymanın yolunu bulmamız gerekiyor. En yüksek değerimiz bayrağımız, devletimiz, milletimiz ve Kuvayi Milliye’dir. Bu yıl da 3 Ocak Zafer Yürüyüşümüz yoğun katılımla oldu. Yıllardır yürüyüş güzergahı, 2 ayrı noktadan yapılıyordu. Toroslar’dan çıkıyorduk, 101 yıldır atalarımızın, kuvayi milliyecilerin çıktığı gibi. İstasyonda da başka bir grup çıkıyordu. Valimizin önderliğinde, Cumhuriyet Meydanımızda buluşuyorduk. Bunun birlikte yapılması, Sayın Valimizle, komutanlarımızla, askerimizle ve polisimizle ve tüm insanlarımızla birlikte yapılması bir birlik ve beraberliktir. Burada bir çelişki vardı. Birlik ve beraberlik vurgusunda olan kuvayi milliye bayramında, milli mücadele bayramında ayrılık olmaz. Bunun çözülmesinde emeği geçen başta Valimiz Ali Hamza Pehlivan olmak üzere yürüyüşe katılan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Valimiz, kısa bir süre içerisinde milletimizle, Mersinimizin yerel değerleriyle ve dinamikleriyle bir araya geldi. Devlet, millet el ele bir yürüyüş gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Tüm meclis üyelerinin ve hemşerilerinin yeni yılını da kutlayan Yılmaz, şunları söyledi: "2023 yılının hepimize sağlık, mutluluk, başarı, huzur, güç, kuvvet, birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum. Ünlü Sanatçı Barış Manço’nun 1973’de yazdığı 2023 şarkısı var. 50 yıl önce yazılmış. 2023, devletimiz ve milletimiz için önemli. Siyaset üstü bir kavram. Devletimiz ve milletimiz bu önemli mücadelede kararlılıkla ve emin adımlarla başarıya ulaşacaktır inşallah."