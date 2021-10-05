Başkan Yılmaz, 100 genci maça götürdü

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İçel İdman Yurdu ile Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçını, 100 genç ile birlikte izledi. Hayatlarında ilk defa stadyumda, tribünden maç izleyen gençler büyük coşku yaşarken, Başkan Yılmaz, “Kentimizin takımı İçel İdman Yurduna gençlerimizle sahip çıkıyoruz. Toroslarımızdan 100 gencimizle her maçta takımımızın yanındayız” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Toroslar’da yaşayan gençlere stadyumda maç izleme keyfi yaşatıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşları 12 ile 18 arasında değişen, ilçede faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerinin sporcuları olan 100 genç, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ile birlikte stadyuma giderek, İçel İdman Yurdunun, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile oynadığı maçın heyecanına ortak oldu. Başkan Yılmaz, maç sırasında gençlerle birlikte alkış ve tezahüratlarda bulunarak kentin takımına destek verdi, takımın taraftar grubu olan “Kırmızı Şeytanlar” ile birlikte heyecanlı bir maç takip edildi.

“Biz İçel İdman Yurdu’na Gönül Bağı ile bağlıyız” diyerek başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Toroslar Belediyesi, 100 genci İçel İdman Yurdunun evinde oynadığı maçlarda ağırlayacak. Gençler, TFF 3. Lig. 3. Grupta mücadele eden İçel İdman Yurdunun iç saha maçlarını, Başkan Yılmaz ile birlikte izleme fırsatı bulacak.

“Milli taraftarlar yetiştiriyoruz”

Başkan Yılmaz; “İçel İdman Yurduna destek olmak bir gönül işidir. Gönlümüzü ortaya koymak ve gençlerimizle takımımıza sahip çıkmak istedik. Her maçta gençlerimizle takımımızın yanında olacağız. Milli taraftarlar yetiştiriyoruz” dedi.

Amaçlarının, çocuklarda spor kültürünü oluşturmak, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek olduğunu belirten Yılmaz, “Bu tür projeler gençlerimizin sosyal hayata daha fazla katılmalarına da faydalı olacaktır. Sadece maçı kazandığında değil, kaybettiğinde de takımımızın yanında olmamız gerekir. Taraftar, takımının yanında olduğunda başarı kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu takım ve bu kent, Süper Lige yakışır”

İçel İdman Yurduna desteklerinin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, “İçel İdman Yurdunun en büyük sorunu, tesisleşme ve altyapıdır. Kentimizin güzide takımına bu konuda daha fazla destek olmak amacıyla kolları sıvadık. İçel İdman Yurduna tesis desteği verdik. Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezimizdeki yaklaşık 27 bin metrekarelik idari bina ve tesisinin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi hususunu meclisimizde oy birliğiyle kabul ettik. Mersinimiz, Süper Ligde bir takımla temsil edilmeyi hak ediyor. Umarım en kısa sürede Süper Lige de çıkma başarısı gösteririz. Bu takım ve bu kent, Süper Lige yakışır” diye konuştu.

Gençler de Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir gün yaşadıklarını söylediler.