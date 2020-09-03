Başkan Tollu’dan, ilçe protokolüne forma ve atkı
MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANI MÜKERREM TOLLU, ERDEMLİ BELEDİYESOPR'UN BÖLGESEL AMATÖR LİGİ'NE (BAL) ÇIKMASI DOLAYISIYLA İLÇE PROTOKOLÜNÜ ZİYARET EDEREK, KULÜP FORMASI VE ATKISI HEDİYE ETTİ.
Mersin’in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Belediyesopr’un Bölgesel Amatör Ligi’ne (BAL) çıkması dolayısıyla ilçe protokolünü ziyaret ederek, kulüp forması ve atkısı hediye etti.
Başkan Tollu, sırasıyla Erdemli İlçe Kaymakamı Avni Kula, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan’ı ziyaret ederek, BAL’da mücadele etme hakkı kazanan Erdemli Belediyespor’un kulüp formasını ve atkısını hediye etti. Tollu, “Belediyemizin takımının oyuncuları BAL’a yükselerek ilçemizin gururu oldular. Bizde bu sebeple ilçe protokolümüzü ziyaret ederek, kulüp formamızı ve atkımızı hediye ettik. Pandemiye rağmen iyi bir sezon geçirerek, başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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