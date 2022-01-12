Başkan Tollu, İstanbul’da Erdemlili üniversite öğrencileriyle buluştu

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi, İstanbul’daki üniversitelerde eğitimlerine devam eden Erdemlili öğrencileri yalnız bırakmıyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İstanbul’da Erdemlili üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Mersin’in Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli’den İstanbul’a okumaya giden üniversiteli gençler, düzenlenen organizasyonla bir araya geldi. Erdemli Belediyesi ve Erdemli Kültür Düşünce ve Gelişim Derneği (ERKDER) iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, tıptan mühendisliğe, hukuktan öğretmenliğe birçok farklı bölümde eğitimlerine devam eden öğrenciler Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile de buluştu.

“Gençlerimizi en iyi şekilde yarınlara hazırlanmanın gayreti içerisindeyiz”

Buluşmada öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Tollu, öğrencilerin gelecek ve umut olduğunu söyledi. Tollu, “Erdemli‘den çıkıp İstanbul’da devletimizin prestij üniversitelerinde öğrenimine devam eden gençlerimizle bir aradayız. Biz de Erdemli Belediyesi olarak eğitime, gençlerimizin geleceğe olan güvenine layık olabilmek için gençlerimiz adına var gücümüzle çalışıyoruz. Kurduğumuz kurs merkezimizle, kreşlerimizle gençlerimizi en iyi şekilde yarınlara hazırlanmanın gayreti içerisindeyiz. Bununla gerçekten gurur duyuyoruz. Gençlerimizin yarınlara hazırlanması için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz; çünkü gençlik geleceğimiz. Gençlik sayesinde bu ülkeyi, bu milleti muhasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Bu gayeyle, bu gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Öğrenciler, mutluluklarını dile getirdiler

Öğrenciler ise memleketten uzakta yalnız bırakılmadıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Mutluğunu dile getiren bir öğrenci, “Tabi ilk başta gurbet bizi memleketten uzaklaştırsa da gönlümüz ve ruhumuz her daim Erdemli‘de. Geleneksel olarak yapmış olduğumuz kahvaltı buluşması, memleket hasreti gidermemize bir nevi vesile oluyor. O yüzden bu buluşmayı tertip edenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Buluşmalar sayesinde bağ kurduklarını ifade eden bir öğrenci ise “Kimlik üzerinden belli konuşmalar, belli konuşmalar üzerinden de memleketlilik kuruyoruz ve bunlar üzerinden de bir dayanışma sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci de “İlk defa katılıyorum buradaki kahvaltıya, çok memnun kaldım. İnsan gurbetteyken memleketinden birini görünce çok daha farklı bir samimiyet hissediyor” dedi.

Memnuniyetini ifade eden başka bir öğrenci ise “Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Burada ERKDER aracılığıyla üniversite okuyan Erdemlili arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu, gerçekten bizi memleketimizdeymişiz gibi hissettirdi. Bizi çok mutlu etti. Ben sadece Mersin değil, Adana’dan, Antalya’dan bile aynı iklimden insanlarla karşılaşınca bile çok mutlu oluyorum. Buraya geldiğim için de çok mutluyum, çok güzel vakit geçirdik” diye konuştu.