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Başkan Tarhan’dan satranççılara bisiklet hediyesi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Konya’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasına katılacak olan genç satranççıları ziyaret etti.

MERSİN 11.08.2021, 16:00
Başkan Tarhan’dan satranççılara bisiklet hediyesi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Konya’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasına katılacak olan genç satranççıları ziyaret etti.

Satranç eğitmeni Remzi Küçük’ün de hazır bulunduğu ziyarette, genç satranççılar Başkan Tarhan’a şampiyonluk sözü verdi. Mezitli’nin tanıtımına ve sporuna sundukları katkı nedeniyle genç sporculara teşekkür eden Tarhan, turnuva öncesi motivasyon sağlaması amacıyla satranççılara bisiklet hediye etti. Tarhan, turnuvadan şampiyonluk alan sporculara da tablet hediye edeceklerinin müjdesini verdi.

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün ve Mezitli Belediyesi Spor Okullarının farklı spor alanlarında yakaladıkları başarılarla kentin tanıtımına büyük katkı sağladığına vurgu yapan Tarhan, “Gençlerimiz başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Türkiye Şampiyonasına hazırlanan gençlerimizi ziyaret ederek kendilerini motive etmek istedik. Çalışkanlıkları ve hırslarıyla bizleri bir kez daha mutlu ettiler. Biz de kendilerine bisiklet hediye ederek motivasyonlarını artırma yoluna gittik. Konya’dan başarıyla dönemleri halinde tablet hediye edeceğimiz sözünü de verdik. Başarıları ile bizleri gururlandırmaya devam edeceklerinden kuşkumuz yok” dedi.
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