Başkan Tarhan’dan bisikletli denetim

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bisikletli denetimlere devam ediyor. Öğle arasını değerlendirerek birim müdürleriyle birlikte Mezitli’de cadde ve sokakları gezen Başkan Tarhan, tespit ettiği eksikleri ve görüşme yaptığı vatandaşlardan gelen taleplerle ilgili talimatları anında ileterek çözümünü sağladı.

Yaptığı çalışmalarla Mezitli’nin ‘bisiklet Kenti’ olarak adlandırılmasını sağlayan Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, bisiklet kullanımını teşvik etmek için vatandaşlara örnek oluyor. Bu çerçevede, bisikletle denetimlerini sürdüren Tarhan, ilçenin sokaklarını gezerek eksikleri tespit etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gezide görüştüğü kişilere bisiklet kullanmaları konusunda teşvikte de bulunan Tarhan, bu güzel havaların tadının en güzel bisikletle çıkacağını söyledi.

“Bisikletli denetimler son derece yararlı oluyor”

Korana virüs sürecinde sosyal teması azaltmak adına gerçekleştirdikleri bisikletli gezileri, salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte yeniden hızlandırdıklarını belirten Tarhan, bisikletli denetimlerin son derece yararlı olduğunu söyledi. Yaşanan eksiklerin ve yapılması gereken projelerin bisikletle dolaşma esnasında daha yakından tespit edilebildiğinin altını çizen Tarhan, “Birim müdürlerimizle birlikte sokak sokak geziyor, tespitlerde bulunuyoruz. Yine dolaşma esnasında vatandaşlardan gelen talepleri de birebir dinleyerek doğrudan birim müdürlerimize iletebiliyoruz. Halkımız da bu şekilde denetim gezilerimize alıştı. Çok değerli fikirler alıyoruz” dedi.

Vatandaşları bisiklet kullanımına teşvik etmek amacıyla da sık sık bisiklet kullanmaya özen gösterdiğini vurgulayan Başkan Tarhan, “Mezitli’nin bisiklet kenti olduğu artık sadece ülke genelinde değil, uluslararası arenada da bilinir hale geldi. Mezitli’nin hemen her bölgesinde bisiklet yollarımız var. Geçmiş dönemlerde halkımız daha çok bisiklet kullansın diye Sağlık Bakanlığı ile birlikte bin 350 bisiklet dağıtımı gerçekleştirdik. Başarı kazanan sporcularımıza ödül olarak bisiklet hediye ediyoruz” diye konuştu.

Mezitli Belediyesine ödül kazandıran Sonsuz Bisiklet Yolu Projesinin de önemli bir aşamaya geldiğini kaydeden Tarhan, “Mezitlililer bisiklete binerken Mezitli’nin güzelliklerini yaşasınlar istiyoruz. Bisikletten hiç inmeden farklı alanları gezebilsinler, bunu özel bir aktivite olarak yapabilsinler. Bisikletleri yoksa Mezitli Kart ayrıcalığı ile bisiklet kullanabilsinler. Böylesi bir projeyi hayata geçirebilmemiz son derece önemli. İnanıyorum ki, Mezitli’de herkes bisiklet kullanmaya başlayacak. Bununla ilgili gereken altyapıyı hazırlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.