Başkan Tarhan, tarım projelerini Tarımsal Kalkınma Zirvesinde tanıttı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede gerçekleştirdikleri tarım projelerini, İstanbul’da düzenlenen CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesinde tanıttı.

Tarım alanında gerçekleştirdiği sayısız proje ile dünya gündeminde yer bulan Mezitli Belediyesi, İstanbul’da gerçekleşen CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesinin de ilgi odağı oldu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da katıldığı zirvenin fuar bölümünde, belediyenin standında iki dünya şampiyonluğu ödülü de sergilendi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren zirvenin fuar bölümünde Mezitli’de gerçekleştirilen Kent İçi Tarım, Kadın Üretici Pazarları, Hobi Bahçeleri, Jakaranda korulukları ve üreticilere verilen destekler anlatıldı, ilgili broşür ve tanıtım kitapları dağıtıldı. Kadın Üretici Pazarları, Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi ve Mezitli Kent Konseyi üyeleri tarafından üretilen ürünler sergilendi, ikramlarda bulunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra başta Büyükşehir Belediye Başkanları olmak üzere fuarda yer alan belediye başkanı ve davetlileri Mezitli Belediyesi standında ağırlayan Başkan Tarhan, açılan diğer stantları da geçerek Mezitli’de tarımsal alanda gerçekleşen projeleri anlattı.

Çok verimli bir fuar organizasyonu geçirdiklerini dile getiren Tarhan, “Mezitli Belediyesi olarak tarımsal alanda gerçekleştirdiğimiz projelerimiz artık ülkemiz sınırlarını aşarak geniş kesimler tarafından bilinir hale geldi. Projelerimizi kendi alanlarında uygulayan belediyeler de oldu. Bu projelerimizi bir kez de CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesinde anlatabilmenin gururunu yaşadık. Belediye başkanları ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. Çalışmalarımızı anlattık, broşürler kitaplar dağıttık. Çok verimli bir organizasyon oldu. CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesini hazırlayan, burada görev alarak başarıyla tamamlanması sağlayan herkese ve Mezitli’de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı aktaran çalışanlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederim” dedi.