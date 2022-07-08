Başkan Tarhan, personeliyle bayramlaştı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kurban Bayramı dolayısıyla tüm personeliyle belediye hizmet binası önünde bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.

Mezitli Belediyesi’nde, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bayramlaşma töreni düzenlendi. Çalışanların tam kadro katıldığı bayramlaşma törenine, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de yer aldı. Bayramlaşma törenine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Başkan Tarhan, özverili çalışmalarından dolayı çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, çeşitli ikramlarda bulundu. Mezitli’nin kocaman bir aile olduğunu ve bu ailenin çekirdek ailesini belediye çalışanlarının oluşturduğunu dile getiren Tarhan, “Mezitli’de yaşayanlar çalışanlarıyla birlikte kocaman bir aileyiz. En üstte çalışanlardan sokakları süpüren, parklara çiçek diken çalışanlarımıza kadar el ele daha güzel daha mutlu bir Mezitli oluşturmak için çalışıyoruz. İşimizi de kentimizi severek büyük bir mutlulukla ve zevkle yapıyoruz. Çalışanlarımızdan başlayarak, bu aile içerisinde yeşerttiğimiz mutluluğu tüm Türkiye’nin görmesini istiyoruz” dedi.

Belediyenin tüm birimlerinde çalışan personelden memnun olduğunu vurgulayan Tarhan, “Mezitli Belediyesi, Türkiye’ye örnek oldu ve sizlerin özverili çalışmaları neticesinde çok güzel yerlere geldik. Mezitli çok hızlı büyüyen bir kent. Doğal olarak bu da daha fazla çalışmamıza yol açıyor. Muhtarlarımızdan, meclis üyelerimizden, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizden memnunuz. Özellikle kadın çalışanlarımız olmak üzere arazide Mersin’in sıcağında çalışan arkadaşlarımız çok gayretli ve çalışmalarını hassasiyetle yapıyorlar. Planlı bir şekilde gidiyoruz ve en başarılı belediyelerden birisiyiz. Tabi ki buradaki en büyük güç çalışma arkadaşlarımızdır. Tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle belediye çalışanlarımız ve tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, gönenç içerisinde, sağlık kaygısı olmadan, bir arada geçireceğimiz, nice bayramlar diliyorum” diye konuştu.