Başkan Tarhan: "Örgütlenip dernekleşin, birlikte güçlenin"

Mersin’in merkez Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan site ve apartmanlarda görevli çalışanlarla yemekte bir araya geliyor.

Bir otelde düzenlenen yemekte Başkan Tarhan’a, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Yemek sonrası apartman ve site görevlileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Tarhan, görevlilerin talep, öneri ve görüşlerini dinleyerek, aileleriyle birlikte ilerleyen günlerde tarihi ve kültürel gezi düzenleyeceği müjdesini verdi. Mezitli’de örgütlenmeyi zor olmasına rağmen sağladıklarını dile getiren Tarhan, “Herkesin bir hayali vardır ve bende 8 yıl önce göreve geldiğimde Mezitli örgütlü bir toplum olsun istemiştim. Türkiye’de örgütlenmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum fakat biz örgütlenmeyi Mezitli’de zorda olsa sağladık. Şimdi 2 farklı siteler arası dayanışma derneğimiz var. Bugün bu organizasyonu düzenleyen Mezitli Siteler Arası Dayanışma Derneği Başkanı Vakkas Kılınç ve Tece bölgesinde bulunan sitelerin örgütlenerek oluşturdukları Tece Siteleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi ve Başkanı Suat Akdoğan’a teşekkürlerimi iletiyorum. Dernek Başkan ve yöneticileriyle koordineli çözüm odaklı çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Her fırsatta örgütlenmenin öneminden bahseden Tarhan, “Halkımızın yerel yönetime katılmanın yol ve yönetimini arttırıyoruz. Başlattığımız birçok çalışmamız bu yönde ilerlerken Mezitli’de örgütlenme yolunda hızla ilerliyoruz. Yerel yönetim ve halkın gücünü birleştirme hayalimiz emin adımlarla ilerlerken talebimize karşılık veren derneklerin gücümüze güç katması bizleri ziyadesiyle memnun kılıyor. Bugün site yöneticilerinin kurmuş olduğu derneklerin çatısı altında apartman ve site görevlileriyle buluştuk. Programımıza katılan tüm emekçi kardeşlerime sesleniyor ve altını çiziyorum. Örgütlenip dernekleşin, birlikte güçlenin” şeklinde konuştu.