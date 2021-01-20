Başkan Tarhan, Beyaz Baston Haftasında görme engelli Ecrin’i konuk etti

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Beyaz Baston Haftasında görme engelli minik Ecrin Nur Aytekin’i makamında ağırladı. Şubat ayında açılışını gerçekleştirecekleri Engelli Evini, tüm engellilerin yararlanması için Mezitli Kent Konseyi Engelliler Meclisine teslim edeceklerini söyledi.

Beyaz Baston Haftası dolayısıyla görme engelli Ecrin Nur Aytekin, Mezitli Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Neşet Tarhan ile görüştü. Ziyarette, Mezitli Belediyesi yeni hizmet binasının engellileri de düşünerek yapılmış olduğunu belirten minik Ecrin, bina içerisinde hiç zorlanmadığını söyledi. Akıllı bastonun özelliklerinden de bahseden Ecrin, akıllı bastonun Mersin’de ilk defa 20 öğrenciye ücretsiz dağıtıldığı bilgisini de paylaştı.

Ecrin Nur Aytekin “7-14 Ocak tarihleri arası Beyaz Baston Haftası olarak geçiyor. Beyaz baston bize çok yardımcı oluyor, hayatımızı konforlu hale getiriyor. Üzerinde bulunan sensör sayesinde engelleri algılayabiliyor ve titreyerek çağrıda bulunuyor. Bulunduğum konumu ucundaki mikrofon sayesinde söyleyerek bana tarif ediyor. Aynı zamanda kornası da var. Ayrıca, 23 Nisan’da başkanımız makam koltuğuna oturmama izin verdiği gün çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Başkanımızın verdiği bisikletimi de sürmeye devam ediyorum. Tekrar gelmeme izin verdiğiniz ve kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Başkan Tarhan ise engellilerin branşa dayalı olmadığını, her birinin sorununun farklı olduğunu vurgulayarak, “Şubat ayında açılışını gerçekleştireceğimiz Engelli Evimizi Mezitli Kent Konseyi Engelliler Meclisine teslim edeceğiz. Çünkü bu evden tüm engellilerin yararlanmasını istiyoruz. Üretim yapsınlar, öneriler getirsinler. Artık burası köy değil, eski Mezitli değil. Geçen dönem down sendromlu çocuklarla ilgilendik, SMA hastası çocuklarla da ilgileniyoruz. Önümüzdeki dönemde otistik çocuklarla ilgili güzel projelerimiz olacak” diye konuştu.