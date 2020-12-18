Son Dakika
Bakan Dönmez: "İnşallah yerli otomobilimizi yollarımızda görmeye başladığımızda yerli şarj ünitelerimiz olacak"
Başkan Tarhan, Akın Özdemir’in anma törenine katıldı
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, KÖY-KOOP Adako Birlik Genel Müdürü ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Bölge Şube Başkanı iken 1978 yılında aracına bineceği esnada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Akın Özdemir’i, mezarı başında yapılan anma programına katıldı.
MERSİN 18.12.2020, 16:00
2
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, KÖY-KOOP Adako Birlik Genel Müdürü ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Bölge Şube Başkanı iken 1978 yılında aracına bineceği esnada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Akın Özdemir’i, mezarı başında yapılan anma programına katıldı.
Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından Şehir Mezarlığı’nda bulunan kabri başında düzenlenen anma törene Başkan Tarhan’ın yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ziraat Mühendisleri Odalarının genel merkez ve Mersin, Adana şube başkanları ile Akın Özdemir’in ailesi ve sevenleri katıldı.Saygı duruşu ile başlayan törene katılanların Akın Özdemir ile ilgili yaşadığı anılar ve düşüncelerinin anlatıldığı anma da, duygusal anlar yaşandı. Akın Özdemir’in, rahmetli ağabeyi Nedim Tarhan’ın da arkadaşı olduğunu hatırlatarak arkadaşlarıyla birlikte 40 yıl önce çiftçinin kurtuluşu için ortaya koydukları kooperatifçilik anlayışı ile büyük bir yol gösterici olduklarını belirten Başkan Tarhan, "Çiftçimiz her geçen gün daha geriye gitmektedir. O zaman kurulan kooperatifçilik modeli bugünkü çiftçimizin kurtuluşu için ışık olacaktır. Maalesef iktidarların bakış açısı kendiliğinden gelişmesine izin vermiyor. 40 yıl önce de izin vermiyordu, bugün de izin vermiyor. O nedenle kooperatifçilikten bahsederken Akın Özdemir gibi kendini bu iş için feda eden isimleri takibe devam etmeliyiz” diye konuştu
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|11
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü