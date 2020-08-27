banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Koronaya karşı ozon silahı
Koronaya karşı ozon silahı
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum!
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum!
Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar?
Belçika, Paris'i artan vaka sayısı nedeniyle riskli bölge ilan etti
Belçika, Paris'i artan vaka sayısı nedeniyle riskli bölge ilan etti

Başkan Tarhan, ’Akıllı Atık Yöneten Kentler Toplantısı’na katıldı

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI NEŞET TARHAN, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HABİTAT-SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ KAPSAMINDA 'AKILLI ATIK YÖNETEN KENTLER İMZA TÖRENİ'NE TELEKONFERANS YÖNTEMİ İLE KATILDI.

MERSİN 27.08.2020, 12:22
3
Başkan Tarhan, ’Akıllı Atık Yöneten Kentler Toplantısı’na katıldı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Birleşmiş Milletler Habitat-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ’Akıllı Atık Yöneten Kentler İmza Töreni’ne telekonferans yöntemi ile katıldı.

Aralarında Etopya’dan Addis Ababa, Bahir Dar, Avusturya’dan Viyana, Ghana’dan Cape Coast, Almanya’dan Bonn, Endonezya’dan Jambi, Srilanka’dan Ratnapura, Lübnan’dan Beit Mery, Shimlan, Rmeish, Ainab, Byblos, GhaIboun, NepaI’dan Sunkoshi, Bangladeş’ten Kushtia, Myanmer’den Yangon, Japonya’dan Osaka, Hindistan’dan Indor, Peru’dan Lima ve Arjantin’den Buenos Aires kentlerinin belediye başkanlarının yer aldığı telekonferans toplantısında, katılımcılar kentlerinin katı atık yönetimi hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’den sadece Mezitli Belediyesi’nin katıldığı ve katı atıkların tekrar ekonomiye ve ekolojiye kazandırılması ile ilgili taahhütlerin verildiği toplantıyı, Birleşmiş Milletler Habitat ve Birleşmiş Milletler Müsteşar Yardımcısı Maimunah Mohd Sharif Maimunah Mohd Sharif yönetti.

’Birlikte Akıllı Atık Yöneten Kentler’ videosunun da izlendiği toplantıda söz alan Başkan Tarhan, Covid-19 sürecinde, her şehrin belediye başkanlarının ve tüm karar vericilerin vatandaşları korumaya ve şehirlerimizde güvenli yaşam koşulları için onlara rehberlik etmeye çalıştıklarını söyledi. Covid-19 sürecinde çalışkan ve yapıcı tavırları ile süreci sağlıklı bir şekilde yönetmeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Habitat yönetimine teşekkür eden Tarhan, “Keşke hepimiz bu pandemi sürecini en az kayıp ve hasarla aşabilsek. Ben ve ekibim Ekim 2016’da Quito’da Habitat III’e katıldık ve o zamandan beri yerel yönetim idarecileri ve karar verici olarak ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni anlamaya ve uygulamaya çalışıyoruz. Çalışanlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte çalıştaylar yaptık, ihtiyaç analizlerini araştırdık ve ilgili faaliyetleri gerçekleştirdik” dedi.

İmza töreniyle, Sürürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Akıllı Atık Yöneten Kentlerle katılmak ve birlikte hareket etmek istediklerinin altını çizen Başkan Tarhan, “Mezitli, bir değişim oluşturan şehir olarak, 2022 yılına kadar sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin temizlenmesi ve kurulması zorluğunu üstlenmeye hazırdır. Atık Yöneten Kentler Uygulama Aracı hakkında bilgi edinerek, uygulayarak süreci başlatmaya hazırdır. BM-HABİTAT, uluslararası uzmanlar ve destekçi şehrin uzmanları ile işbirliği yapmaya ve bir değişim oluşturan şehri olmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2020
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25