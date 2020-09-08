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Başkan Seçer’e ’emek ödülü’

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, YENİ TİYATRO DERGİSİ 8. EMEK VE BAŞARI ÖDÜLLERİNDE 'EMEK ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ.

MERSİN 08.09.2020, 10:02
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Başkan Seçer’e ’emek ödülü’

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni Tiyatro Dergisi 8. Emek ve Başarı Ödüllerinde ’emek ödülü’ne layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8’ncisi düzenlenen Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerine değer görülenler açıklandı. ’Onur ödülleri’ kategorisinde Nevra Serezli, Ediz Hun, Oya Başar ve Özen Yula gibi usta isimler yer alırken, ’emek ödülü’ne ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer layık görüldü.

Yılın Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak seçildi

Yeni Tiyatro Dergisi 8. Emek ve Başarı Ödüllerinde ’yılın genel sanat yönetmeni’ kategorisindeki ödülün sahibi ise başarılı çalışmalarıyla Türkiye’de yankı uyandıran Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak oldu.

Tiyatro sanatına verilen önem ve destek ödülü getirdi

Başkan Seçer’e tiyatro alanında ödül getiren çalışmaların başında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeniden yapılandırılması geliyor. Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına, bir dönem Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nü de yürüten, soprano sanatçısı Bengi İspir Özdülger’i atayarak Mersin’in sanat ve kültür hayatına yeni bir soluk getirdi.

Seçer, hemen ardından da Şehir Tiyatrosunun Genel Sanat Yönetmenliği koltuğuna usta rejisör Murat Atak’ı getirerek tiyatro ve sinema dünyasının dikkatini Mersin’e çekti. Temmuz ayı sonunda ise Şehir Tiyatrosunun oyuncu ve teknik elemanlarının belirlenmesi için 4 gün süreli bir sınav gerçekleştirildi. Jüri koltuğunda Cihan Ünal, Tomris Çetinel, Özlem Ersönmez, Mehmet Yılmaz, Galip Erdal ve Mehmet Yaşayan gibi usta isimlerin yer aldığı sınava, 231 aday katıldı. Sınavların ardından Şehir Tiyatrosuna 10’u oyuncu, 12’si ise teknik ekip olmak üzere 22 yeni yol arkadaşı katıldı. Mersin Şehir Tiyatrosu’nun bu adımı da yurt genelinde tiyatro camiasında ilgiyle ve mesleğe saygınlık kazandırdığı için takdirle izlendi.

“Sanat kenti, kültür kenti, kardeşlik kenti Mersin’i oluşturmak istiyoruz”

Şehir Tiyatrosunun yeni sezondaki ilk temsiline katılan Başkan Seçer, “Çağdaş, modern, insanların birbirini sevdiği, saydığı, birbirini renginden, mezhebinden, meşrebinden, dilinden, inancından dolayı öteki görmediği bir kent oluşturmak istiyoruz. Modern bir kent, çağdaş bir kent, sanat kenti, kültür kenti, kardeşlik kenti Mersin’i oluşturmak istiyoruz. İşte bu kadrolarla oluşturacağız” dedi.

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