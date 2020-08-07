banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
"Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek"
"Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız"
İstanbul Sözleşmesi nedir?
İstanbul Sözleşmesi nedir?

Başkan Seçer’den MESKİ değerlendirmesi: “Bu bir bayrak yarışı”

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, MESKİ GENEL MÜDÜRÜ ALAEDDİN ALKAÇ’I GÖREVDEN ALMASININ ARDINDAN KURUMU ZİYARET ETTİ. ALKAÇ’IN YERİNE İRFAN KORKMAZ’IN VEKALETEN ATANDIĞI MESKİ’DEKİ DEĞİŞİME İLİŞKİN KONUŞAN SEÇER, “BU BİR BAYRAK YARIŞI. MAKAMLAR KALICIDIR AMA ORADA GÖREV YAPAN ARKADAŞLARIMIZ ZAMAN ZAMAN DEĞİŞEBİLİRLER. BURADA TEMEL AMAÇ, MERSİN HALKINA HİZMET ETMEKTİR” DEDİ.

MERSİN 07.08.2020, 17:06
3
Başkan Seçer’den MESKİ değerlendirmesi: “Bu bir bayrak yarışı”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç’ı görevden almasının ardından kurumu ziyaret etti. Alkaç’ın yerine İrfan Korkmaz’ın vekaleten atandığı MESKİ’deki değişime ilişkin konuşan Seçer, “Bu bir bayrak yarışı. Makamlar kalıcıdır ama orada görev yapan arkadaşlarımız zaman zaman değişebilirler. Burada temel amaç, Mersin halkına hizmet etmektir” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanan İrfan Korkmaz’ı ziyaret ederek, MESKİ’nin idari birimlerini gezdi. MESKİ’deki son atamalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Seçer, “Bu bir bayrak yarışı. Makamlar kalıcıdır ama orada görev yapan değerli arkadaşlarımız zaman zaman değişebilirler. Burada temel amaç, temel ilke, prensip Mersin halkına hizmet etmektir. En iyi hizmeti yapmak bizim temel amacımız olmalı” ifadelerini kullandı.

Uyum içinde çalışmanın önemine dikkat çeken Başkan Seçer, “Belediye başkanından en alt birimdeki arkadaşlarımıza kadar hep beraber uyum içerisinde, hem Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hem MESKİ bünyesinde tüm arkadaşlarımızla beraber bir ekip ruhuyla, aidiyet hissiyatıyla, Mersin halkına ortak paydamız hizmet anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“MESKİ, son dönemde önemli yatırımlara imza atan bir kurumumuz”

MESKİ’nin Büyükşehir Belediyesine bağlı en önemli ve en değerli kuruluşların başında geldiğini belirten Seçer, “MESKİ, direkt vatandaşa temas eden, vatandaşın günlük hayatında en çok yeri olan, son dönemlerde de önemli yatırımların altına imza atan bir kurumumuz. Şu anda 14 noktada MESKİ’nin önemli yatırımları var, devam eden inşaatları var. Çok kısa süre içerisinde yaptığımız, tamamladığımız ve yeni çıkacağımız bazı ihalelerle birkaç ay içerisinde inşaatlarımızın, imalatlarımızın miktarı yaklaşık 20’nin üzerinde bir rakama erişecek. Tarsus’tan Anamur’a, Çamlıyayla’dan Mut’a, Gülnar’a kadar birçok alanda şu anda ihtiyaç duyduğumuz yatırımları bir bir gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özellikle 2014’ten sonra yürürlüğe giren bütünşehir yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde altyapı, kanalizasyon, temiz içme suyu, arıtma gibi birçok alanda önemli sorunlar yaşandığını kaydeden Seçer, “Kısa bir süre içerisinde bütün sorunların üstesinden gelmek mümkün değil. Ama biz özellikle ivedi müdahale alanlarımıza süratle müdahale ediyoruz. Şu anda kanalizasyon çalışmaları, arıtma tesisi çalışmaları, içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi, yeni şebeke hatlarının yapımı için birçok noktada yatırımlarımız var” şeklinde konuştu.

“Su taşkınlarını önleyecek yatırımlar yapıyoruz”

Özellikle kış aylarında Mersin merkezde, yağışlarla beraber yaşanan su taşkınlarını önleyecek önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Seçer, “Karacailyas’ta, Akkent-Batıkent bölgesinde yapıyoruz. Vatan Caddesinde, Kızkalesi’nde yağmur suyu hattı yapıyoruz. Kanalizasyon çalışmalarında yıllardır büyük sorun olan Taşucu için şu anda önemli bir çalışma içerisindeyiz. Taşucu’ndaki kanalizasyon bağlantısını Silifke arıtmasına veriyoruz. Yine Kumkuyu’da önemli bir kanalizasyon çalışmamız var. Onu bir müddet sonra bitirerek Limonlu arıtmasına bağlayacağız. Yine Mezitli Kuyuluk’ta uzun yıllardır büyük problem olan kanalizasyon sorununu çözecek önemli bir yatırım üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar ve süratle o yatırımımız devam ediyor. Yine Yalınayak Deresi’nde su taşkınını önleyecek önemli bir yatırımımız var. Tarsus-Adana sınırında Atgirmez bölgesinde kanalizasyon ve arıtma tesisi çalışmalarımız var. Çay-Çilek’te yeni ihalesini bitirdiğimiz temiz içme suyu şebeke hattı çalışmalarımız var. MESKİ, birçok alanda çok önemli dokunuşları yapan bir kurum” dedi.

“Mersin geleceği olan, yıldızı parlak bir kent”

Seçer, Mersin’in geniş bir hinterlanda sahip bir kent olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“16 bin kilometrekare alan, 13 ilçemiz, 805 mahallemiz. Bütün bu noktalara siz de takdir edersiniz ki, hizmet götürmek son derece maliyetli ve güç bir durum. Belki nüfus daha az yoğun olsaydı, bizim yatırım maliyetlerimiz daha düşük olacaktı ve yatırımı bitirme sürelerimiz zaman açısından bize avantaj sağlayacaktı. Ama tabi ki büyük başın büyük derdi olur misali Mersin de büyük, değerli ve önemli bir kent. Geleceği olan, yıldızı parlak bir kent. Hem nüfus hem de ekonomik sektörler son derece dinamik. Mersin Büyükşehir Belediyesi de çok güçlü bir belediye. Türkiye’nin en güçlü belediyelerinden, ilk 7’de büyük geliri olan çok değerli bir belediye. Bunun değerini bilmek lazım. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi de belediyemize bağlı önemli ve çok değerli bir kuruluşumuz. Yılda 750 milyon lira bütçesi olan bir kurumdan bahsediyoruz. Bu, son derece önemli bir rakam. Suriyeli misafirlerimizle beraber yaklaşık olarak 2,2 milyon nüfusa hizmet götüren bir kurum. Zaman zaman hizmetlerde yaşadığımız dönemsel sorunlar, aksaklıklar oluyor. Bölgemiz tatil bölgesi. Yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında fark olan bir bölge. Yaylalarda, sahillerde yaz nüfusu artıyor. Buna bağlı olarak da merkezde yaz nüfusu azalıyor ama kış nüfusu yine yoğunlaşıyor. Bunları da hesaba alarak, altyapı yatırımları yapmayı daha akılcı bir yaklaşım olarak görüyoruz.”

“Yaylalık bölgelerdeki sıkıntıları giderecek proje çalışmalarımız devam ediyor”

Seçer, bu dönemde vatandaşların salgın ve hava koşulları nedeniyle Mersin’de kaldıklarını, bundan dolayı da yaylalık, sahil ve sayfiye bölgelerine önemli nüfus kaymaları olduğunu hatırlattı. Bu sebeple de o noktalarda altyapı, içme suyu şebeke hatları ve içme suyu kaynaklarında zaman zaman küçük de olsa sorunlar yaşanabildiğini belirten Seçer, “Bunlar aşılacak nitelikte. Bu konuda arkadaşlarımızla birlikte gelecek yıllarda bu sorunlar yaşanmasın diye önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Yaylalık bölgelerde yaptıkları çalışmaları anlatan Seçer, “Çamlıyayla’da önemli bir su şebeke hattı projeksiyonumuz var. Çok önemli bir yatırım. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladığımız bir yatırım. Şu anda yine Gözne, Ayvagediği bölgesinde kanalizasyon ve arıtma çalışması projeksiyonu çok önemli. 100 milyon lira civarında bir yatırım. Yine Ayvagediği, Soğucak, Bekiralanı, Kepirli, Sarnıç bütün o bölgeleri kapsayan geniş bir alanda içme suyunu yaz aylarında da sorun olmaktan çıkartacak önemli bir proje gerçekleştireceğiz. Çok kısa süre sonra bu projeyi hayata geçireceğiz. Yine Fındıkpınarı, Silifke, Erdemli, yaylalık bölgelerde özellikle içme suyuyla ilgili yaşanan sıkıntıları giderecek yeni proje çalışmalarımız devam ediyor. Anamur Otluca Su Projesi çok önemli. Bunu gerçekleştirmemiz durumunda Anamur’un gelecek 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağımızı düşünüyoruz. 100 milyon lira değerinde bir proje. Geçtiğimiz günlerde de İller Bankasında bu konuda önemli temaslarda bulunduk. Anamur’dan Tarsus’a kadar her bölgemizde hizmet kafilemiz çalışmalarını sürdürecek. En tepedeki idarecilerimiz, teknik elemanlarımız, sahada çalışan MESKİ çalışanlarımız 7/24 vatandaşımızın hizmetinde olacak” diye konuştu.

“MESKİ’de tüm birimleri bir araya toplayabilecek bir yapılanma düşünüyoruz”

Seçer, bir süre sonra MESKİ ile ilgili bazı yerleşkelerde düzenleme yapmayı düşündüklerini de dile getirerek, “Zamana ihtiyacımız olacak. Hem idari bölümler hem de diğer depolarımızı bir araya toplayabilecek bir yapılanma düşünüyoruz. İşlerimizin daha seri, iletişimimizin daha kolay olması, hem etkin hem de daha ekonomik bir çalışma olması açısından önemli olacağını düşünerek böyle bir çalışmayı arkadaşlarımızla başlatacağız” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
hafif yağmur
Namaz Vakti 07 Ağustos 2020
İmsak 04:18
Güneş 05:59
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:21
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25