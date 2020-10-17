Başkan Seçer’den 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasına destek
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU BAŞKANI SUAT ÇELEN VE İCRA KURULU ÜYELERİNİ AĞIRLADI. 9-20 ARALIK’TA MERSİN’DE YAPILACAK OLAN AVRUPA ARTİSTİK CİMNASTİK ŞAMPİYONASINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYDUKLARINI BELİRTEN SEÇER, ORGANİZASYONA MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ SUNACAKLARINI SÖYLEDİ.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve icra kurulu üyelerini ağırladı. 9-20 Aralık’ta Mersin’de yapılacak olan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Seçer, organizasyona Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği sunacaklarını söyledi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’in yanı sıra icra kuru üyeleri Cumhur Özçelik ve Derviş Çatalbaş ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı da ziyarette yer aldı. Azerbaycan’da yapılması planlanan ve pandemi dolayısıyla iptal edilen 2020 Avrupa Cimnastik Şampiyonasında 3 aday ülke arasından Türkiye tercih edildi.
Mersin, 38 ülke ve 1500 sporcuyu ağırlayacak
Mersin Olimpik Cimnastik Salonunda 9-13 Aralık tarihleri arasında erkekler, 17-20 Aralık tarihleri arasında ise kadınlar kategorilerinde gerçekleşecek şampiyonaya 38 ülkeden bin 500 sporcunun katılması bekleniyor.
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