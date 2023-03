Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bugüne kadar unutulan yada ihmal edilen konuların artık ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini kaydederek, "Bundan sonra sadece yasal düzenlemeler değil uygulamalarında ciddiyetle, disiplinle takip edilmesi konusu artık bizimde olmazsa olmazımız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mersin İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri, oda başkan ve yöneticileri ile bir araya gelerek, depremin ardından yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, TMMOB ile işbirliği çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında konuşuldu. Harita, peyzaj, şehir plancıları, ziraat, kimya, jeoloji, jeofizik, elektrik, makine, maden, inşaat gibi alanlardaki mimar ve mühendisler odası temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, yaşanan deprem sürecinin ardından yapılan ve yapılması gerekenler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Katılımcılar kamu yararına olacak her türlü girişimi ve çalışmayı destekleyeceklerini belirterek, imar planları yapılırken kentteki yeşil alan oranlarının da artırılması gerektiğini vurguladı. Gerek belediyelerin gerekse de başka kurumların yapacağı tüm çalışmalara katkı vermek istediklerini ifade eden katılımcılar, bu süreçte bilim insanları ile olan ilişkinin de önemine dikkat çekti.Yapı stoklarının çok iyi elden geçirilmesi gerektiği de ifade edilirken , Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak olan ‘Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’ hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer konuşmasında "Bugüne kadar bu tip afetlerden sonra hep konuşulan, heyecanla ‘şunu yapalım, bunu yapalım’ denip daha sonra hafızayı beşer nisyan ile malüldür sözünden yola çıkarak unutulan konuların artık gerçekten bu ülkede ciddi bir şekilde ele alınması, yetersizse yeni düzenlemeler, yasal düzenlemeler yapılması, bundan sonra sadece yasal düzenlemeler değil uygulamalarında ciddiyetle, disiplinle takip edilmesi konusu artık bizimde olmazsa olmazımız” ifadelerini kullandı.

“Sivil toplum olmadan demokrasi olmaz”

Odaların kamu vicdanı hassasiyetinin ve sorgulama yeteneğinin olduğunu da vurgulayan Seçer, "Bütün odalarımızın özellikle bu konularla ilgili çok sorumluluk alması lazım. Her zaman söylediğim bir şey var, sivil toplum inanılmaz önemli. Sivil toplum olmadan demokrasi olmaz, asla hakkınızı savunamazsınız. Kamuoyu oluşturmadıktan sonra kim vurduya gidersiniz. Tarihinde olmadığı ve olamayacak kadar Mersin’de bir Büyükşehir Belediye Başkanı odasını STK’lara açmıştır. Bırakın odasını, gönlünü de açmıştır, kalabalık ortamlara da uygun zeminler hazırlamıştır ve saatlerce oturup toplanmıştır" şeklinde konuştu.

"Kaynaktan sisteme giren su, tüketilen su yetmiyor"

MESKİ’nin raporlarına göre her an susuzluk yaşanabileceğini söyleyen Seçer, "SCADA’dan anlık takip ediyoruz zaten sistemi. Her an sistem durabilir. Kaynaktan sisteme giren su, tüketilen su yetmiyor. Her an sistem çökebilir. Sistem hava yapar, pompalar durur. Biz biliyorsunuz Tarsus suyunu kullanırız. Belli bir noktaya cazibeyle gelir, sonra terfilerle basarız. 4 yıldır belediye vaşkanıyım. 6 yıl önce protokol yapılmış, DSİ ile. Yeni bir Pamukluk Barajı, Tarsus ile Mersin arasında. Yani gelen suyu düşünün. Oradan buraya şu anda aldığımız suyun tam ortasında yeni bir baraj yapılmış, mesafe daha yakın ve hepsi cazibeyle gelecek. İsale hattını DSİ yapacak, bize devredecek. Altı yıldır altı santimetre yol alınmamış. Bunları biz dile getirmek istiyoruz. Ne arıtma ne isale hattı hiçbir şey yok. Sistemleri de yapılmadı. Yani o tesisler de yapılmadı. Sadece baraj su tutuyor. Ne tarımsal sulama ne içme suyu. Bunların olması lazım" dedi.

"Hayata geçirilecek çalışmalar ortak bir şekilde yapılmalı"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da, Mersin’in de bu süreçten çok etkilendiğini ifade ederek, "Deprem sadece 11 ili vurmadı. 11 ilin periferisindeki illeri, belki Mersin’i daha fazla vurdu. Depremden bu yana Mersin’in 400 bin göç aldığını biliyoruz. 400 bin kişi yeni sorunlar demek.Öncelikli bir durum tespiti yapmak lazım. 400 bin nüfus, bir barınma sorunu çıkacak. Deprem sonrası Mersin’in yapı stokunun depreme dayanıklılık çerçevesinde envanter çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bütün bunlar yapılırken de mühendislik, şehircilik, peyzaj planlama, gerekli yeşil alanlar, kır-şehir ilişkisinin çok iyi kurulması lazım. Bu konuda belediyelerimizle işbirliğine açığız" diye konuştu.