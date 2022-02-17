Başkan Seçer ve Meral Seçer, ‘Sevgililer Günü Konseri’ne katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Kent Orkestrasının ‘Sevgililer Günü Konseri’ne katıldı. Başkan Seçer, Mersin’de büyük bir aile olduklarını ifade ederek, “Sevgi varsa yaşamımızda, duygularımızda, özümüzde hiçbir şeyimizde kötülük olmaz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen konsere çok sayıda Mersinli sanatsever katıldı. Daniel Fedorean’ın Orkestra Şefliğini yaptığı konserdeki bütün parçalar sevgi için söylendi.

“Sevgi bütün kötülüklerin panzehiridir”

Başkan Seçer, Kent Orkestrasının yeni şefi Daniel Fedorean’ı performansından dolayı tebrik etti. Kent Orkestrasına yeni katılan mesai arkadaşları olduğunu da belirten Seçer, “Bundan sonra beraber çalışacağız. Bugüne kadar Mersin’de, Mersinlilere böyle keyifli dakikalar yaşatmış sanatçılarımız var. Biz büyük bir aileyiz. Biz Mersin’i seviyoruz. Mersin’de mutlu olmak istiyoruz, sevmek istiyoruz, sevilmek istiyoruz. Sevgi çok önemli, çok değerli, kutsal bir duygu. Sevgi bütün kötülüklerin panzehiridir. Sevgi varsa yaşamımızda, duygularımızda, özümüzde hiçbir şeyimizde kötülük olmaz” diye konuştu.

Bazı konularda zorlandıklarını belirten Seçer, 87 günde tamamladıkları ‘Sevgi Katlı Kavşağı’nın ismini bazı meclis üyelerine kabul ettiremediklerini de hatırlattı.

“Herkes belediye başkanı olabilir ama herkes sanatçı olamaz”

Konser hakkındaki değerlendirmelerini de paylaşan Seçer, “Çok nefis bir konser izliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu kentin belediye başkanı olmaktan, bu kadro ile bu kente hizmet etmekten bir kez daha onur duydum. Sanatçıya değer veriyoruz, önem veriyoruz. Her zaman söylüyorum; herkes belediye başkanı olabilir ama herkes sanatçı olamaz” ifadelerini kullandı.

Seçer, ‘Hayat Sevince Güzel’ şarkısını sanatçılarla birlikte seslendirdi

Bütün sanatçılar adına Şef Daniel Fedorean’a çiçek veren Seçer, konserin son şarkısı olan ‘Hayat Sevince Güzel’i sanatçılar ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger’le birlikte söyledi. Salondaki dinleyiciler de Başkan Seçer’in seslendirdiği şarkıya eşlik etti. Konser sırasında ayrıca tavandan sahneye ve salona kırmızı balonlar bırakıldı.