Başkan Seçer ve Başkan Özyiğit, kurban satış ve mobil kesim alanını inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Kurban Bayramı öncesinde Yenişehir Belediyesinin Deniz Mahallesinde kurduğu kurbanlık satış ve mobil kesim alanında incelemelerde bulundu.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tüm hazırlıklarını tamamlayarak, ilçe genelindeki bir noktada kurbanlık satış yeri, 8 noktada ise kurbanlık kesim noktası belirledi. Yenişehir Belediyesi, kurduğu kurban kesim ve satış alanlarında veterinerlik hizmeti de verirken, korona virüs tedbirlerini de aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Yenişehir ilçesinde yer alan Deniz Mahallesi Kocavilayet Dolmuş Durağı Kurban Satış ve Mobil Kesim Alanını ziyaret etti. Başkan Seçer ve Başkan Özyiğit, kurbanlık satıcıları ve alıcı vatandaşlarla sohbet ederek, sıkıntılarını dinlediler, hayırlı işler dilediler.

Seçer ve Özyiğit, bayram dolayısıyla yerel yönetimlere düşen görevleri harfiyen yerine getirdiklerini vurgulayarak, vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramını kutladı ve kurban kesimi konusunda kurallara uyulmasını istediler.

“Kurban fiyatları oldukça yüksek”

Başkanı Seçer, vatandaşların güvenilir bir ortamda kurban alışverişlerini yapabilmeleri için Mersin Büyükşehir Belediyesinin ve Yenişehir Belediyesinin gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi. Seçer, “Mübarek Kurban Bayramını kutluyoruz. Nice sağlıklı, mutlu bayramlar olsun. Yenişehir Belediyemizin hazırladığı hem kurban satış noktamızın hem de burada veteriner hizmetlerinin de verileceği, bizim de kısmi olarak teknik destek verdiğimiz alanı beraberce gezdik. Bir tarafta kurbanlık hayvan satıcıları, diğer tarafta vatandaşlar ama fiyatları sorduğumuzda bu yıl kurbanın hiç de kolay geçmeyeceğini gözlemledik. Kurban fiyatları oldukça yüksek. Bu hayat pahalılığında biraz vatandaşlarımız zorlanacak gibi görünüyor” dedi.

Bayram için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

“Bayram dolayısıyla yerel yönetimlere düşen görevi hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de ilçe belediyeleri olarak harfiyen yerine getirmek için çaba gösteriyoruz. Buradaki hizmet noktası tam da bayramda vatandaşlarımızın uygun bir ortamda alışverişini yapmaları için hazırlanmış bir ortam. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yurttaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını kutluyoruz. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar olsun. Ancak vatandaşlarımızdan Kurban Bayramında kurban kesimi konusunda kurallara uymalarını rica ediyoruz.”

“Vatandaşların kurbanlarını rahat ve sıhhi ortamda kesmelerini istiyoruz”

Başkan Özyiğit de vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda kurban kesimi ve satışı yapmalarını istediklerini ifade ederek, “Tek isteğimiz vatandaşlarımızın Kurban Bayramı vecibelerini yerine getirirken rahat bir biçimde, sıhhi ortamda bu işi yapabilmeleri. Zaten hayat pahalılığı ortada. Muş’tan buraya hayvan getiren vatandaşlarımızı dinlediğimizde maliyetlerinin iki katının üzerine çıktığını dolayısıyla fiyatların bu nedenle yükseldiğini görüyoruz. Aslında yüksek fiyata satan da mutsuz, satın alan da mutsuz. Bunun değişmesi gerekiyor. Bizim vazifemiz bu sıhhi ortamı hazırlamak, onlara satış, vatandaşa da alış ortamını hazırlamak. Lütfen kurban kesim alanları dışında bir yerde kurban kesmesinler. Nice yeni bayramlarda buluşmak üzere. Sağlıklı, huzurlu, mutlu nice bayramlar diliyoruz” diye konuştu.

Yenişehir’de kurbanlık satış ve kesim alanları belirlendi

Yenişehir Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı ibadetlerini daha güvenilir ve hijyenik bir ortamda yapabilmeleri için kurbanlık satış ve kesim yerlerini belirledi. Yenişehir Belediyesi ilçe genelindeki 8 noktada kurbanlık kesim alanı kurdu. Vatandaşlar, Deniz Mahallesinde kurulan alanda hem kurbanlık satın alabilecek hem de kesimini yaptırabilecek. Ayrıca Barboros Mahallesi Perşembe Pazarında, Akkent Mahallesi semt pazarında, Hürriyet Mahallesi dere boyu semt pazarında, Yenişehir Belediyesi batısında, Eğriçam Mahallesi Salı Pazarında, Fuat Morel Mahallesi semt pazarında ve Çiftlikköy Mahallesi merkezde kurbanlık kesimi yapılabilecek.