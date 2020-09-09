Başkan Seçer, üniversiteyi kazanan öğrencilerle buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alarak üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Seçer, “Çok mutluyum. Amacımız; çocukların eğitimde eşit fırsata sahip olmalarını sağlamak” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 ilçede açtığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde üniversiteye hazırlanan öğrencilerden bin 350’si, büyük bir başarı elde ederek çeşitli üniversitelere yerleşti. Bu öğrencilerden 14’ü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz ve kurs öğretmenleri ile birlikte Başkan Seçer’i ziyaret ederek, destekleri için teşekkür etti. Tıptan hukuka, mühendislikten öğretmenliğe birçok branşta üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencileri tek tek kutlayan Seçer, onlara üniversite hayatlarında da başarılar diledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökayaz, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversite sınavında başarı elde öğrencileri Başkan Seçer ile buluşturmak istediklerini belirterek, kurs merkezlerinden bu yıl bin 350 öğrencinin üniversitelere yerleştiği bilgisini verdi.

“Çok mutluyum. Hepinizi kutluyorum”

Başkan Seçer ise öğrencilerin başarılarından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Eğitimin, bir toplum için çok önemli olduğunu vurgulayan Seçer, eğitimli toplumların bütün sorunları aşmada daha avantajlı olduklarının altını çizdi. Bir ülkenin gelişmesinin, refahının, huzurunun, demokrasisinin tamamen eğitimle bağlantılı olduğunu ifade eden Seçer, “Modern toplum olabilmek için de eğitim mutlaka önemli. Gelişmiş ülkelerde bütçelerin önemli bir bölümü eğitime ayrılıyor. Parlamentoda görev aldığım dönemde de hep eğitime daha çok bütçe ayrılması gerektiğini savundum. Şu anda büyükşehir belediye başkanıyım ve yaptığımız çalışmalarda yasaların bizlere verdiği yetki ölçüsünde en önemli, en yüksek katkıyı eğitime vermek istiyoruz Mersin’de. Bu projelerin biri, üniversiteye hazırlık eğitim merkezimiz ve siz orada 2020 eğitim-öğretim yılında öğretmenlerimizle beraber bu sürece hazırlandınız. Hepinizi kutluyorum” diye konuştu.

“Amacımız; çocukların eğitimde eşit fırsata sahip olmalarını sağlamak”

Bu dönemde 4 bin 200 öğrenciyle başladıkları Büyükşehir Belediyesi kurslarında, 4 bin 334 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Seçer, “Biz geçen yıl yönetime geldiğimizde dershanelerimizde 900 öğrenci varmış. 3 bin 400 öğrenciyle başlayıp 900 öğrenciyle eğitim sonlanmış. Bu şunun göstergesi, 4 bin 200 öğrenciyle başlayıp 4 bin 334 öğrenciyle bu eğitim-öğretim yılını bitiriyorsanız işinizi ciddi, iyi, kaliteli yapıyorsunuz anlamı çıkar. Biz, bu çalışmaları daha da iyi bir noktaya getireceğiz. Bozyazı’da bir şube daha açıyoruz. Amacımız; bir yarış içerisinde olmak değil. Amacımız; ne diğer eğitim kurumlarıyla yarış içerisinde olmak ne de öğrencilerimizin kendi içerisinde sağlamak. Bizim temel amacımız; Gülnar’daki de Mut’taki de Akdeniz’deki de Tarsus’taki de memur, işçi, emekli, emekçi, esnaf ya da fabrikatör, her kim olursa olsun bütün vatandaşlarımızın çocuklarının eğitimde eşit fırsata sahip olmalarını sağlamak. Onun için merkezden uzak ilçelerde başarı oldukça yaptığımız işin doğru olduğunu görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Toplam 222 öğretmene eriştik”

Kurslarda eğitim gören yaklaşık 4 bin 300 öğrencinin yüzde 50’sinin, toplam Mersin nüfusunun yüzde 30’unun yaşadığı yerlerde olduğuna işaret eden Seçer, “Biz merkezden daha çok ilçelere, kırsal kesime yöneliyoruz. Geçen yıl 170 öğretmenle eğitim-öğretim dönemini tamamladık. Bu yıl yeni öğretmenlerimiz eğitim filomuza katıldı ve toplam 222 öğretmene eriştik. Bu öğretmenlerimiz, yeni dönemde de değerli bilgilerini öğrencilerimizle paylaşacaklar” şeklinde konuştu.

“Bu yıl da yaklaşık 8 bin öğrenciye bin 400 TL eğitim yardımımız sürecek”

Mersin genelinde üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere eğitim yardımı verdiklerini de anımsatan Seçer, “Mersin’de geçen yıl 7 bin 200 öğrenciye eğitim yardımı vermiştik. Bu yıl da üniversiteyi kazanan yaklaşık 7 bin 500- 8 bin öğrencimize eğitim yardımını sürdüreceğiz. Sizler de sadece bir beyan mukabilinde bize müracaat etmeniz durumunda bin 400 TL eğitim yardımını alacaksınız” dedi.

Mersin’in de artık iki devlet ve iki vakıf üniversitesi ile bir üniversiteler kenti olduğuna dikkat çeken Seçer, bu yıl öğrenci sayısının daha da artacağını söyledi. Toplamda 50 bin civarında öğrenci kitlesi olduğunu belirten Seçer, geçen yıl söz vererek uygulamaya koydukları toplu taşımada 1 TL olan öğrenci ücretinin, 2024’te yapılacak yerel seçimlere kadar devam edeceğini vurguladı. Kentin gelişimine üniversitelerin önemli katkılar sunduğunu dile getiren Seçer, bu anlamda çok sayıda üniversite öğrencisinin Mersin’e gelmesini istediklerini kaydetti. Mersin’de üniversite öğrencileri için yaptıkları çalışmaları da anlatan Seçer, Gülnar’da, 60’ı erkek, 68’i kız olmak üzere 128 öğrenci kapasiteli bir yurt projeleri olduğunu ve bir hayli yol aldıklarını ifade etti. Çorba-ekmek projesi ile çamaşırhane projesinin de devam ettiğini dile getiren Seçer, “Birçok konuda öğrencilerimize yardımcı olmak istiyoruz. Ben, gençlerimizin bu ülkenin geleceği olduğunu görüyorum. Ne kadar eğitimli, bilinçli, ülkesini, insanları, barışı seven, insanları ötekileştirmeyen, ayrıştırmayan bir nesil yetiştirirsek Türkiye o derece daha saygın ve gelişmiş bir ülke haline gelir. Hepinize başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun. Sınav kazanmak mutlaka çok büyük bir başarı, çok da güzel fakültelere girdiniz ama en büyük başarı hayatta mutlu olabilmeniz. Hepinize mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

Seçer, buluşmada öğrencilere hediyeler de verdi.