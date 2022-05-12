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Başkan Seçer, tır trafiği ile ilgili çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, kentin doğu girişindeki tır trafiği sorununu gündeme getirerek, çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi. Seçer, “Oradaki uygunsuz tır parklanmaları ve hareketliliğin o bölgeye verdiği tahribat nedeniyle kentin doğu girişi Mersin gibi bir kente yakışmayacak düzeyde. Kent olarak kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce gerekli çalışmaların başlatılmasını, yakın takipte olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

MERSİN 12.05.2022, 17:17
Başkan Seçer, tır trafiği ile ilgili çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, kentin doğu girişindeki tır trafiği sorununu gündeme getirerek, çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi. Seçer, “Oradaki uygunsuz tır parklanmaları ve hareketliliğin o bölgeye verdiği tahribat nedeniyle kentin doğu girişi Mersin gibi bir kente yakışmayacak düzeyde. Kent olarak kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce gerekli çalışmaların başlatılmasını, yakın takipte olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin mayıs ayı 1. birleşim toplantısı, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının başında 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutlayan Başkan Seçer, “Özel gereksinimli tüm vatandaşlarımızı toplumun ayrı bir kesimi olarak değil, bütünleşmiş bir parçası olarak görüyoruz. Onların sosyal hayata katılımları belediye olarak bizim sorumluluğumuz, onların da en temel insan hakkıdır. Aldığımız yeni otobüslerden yolların erişebilir olmasına kadar onlara engelsiz bir Mersin oluşturmak için çalışıyoruz, çünkü Mersin’de engel yok, birlik var” diye konuştu.

Seçer, 12 Mayıs Hemşireler Günü, 14 Mayıs Eczacılar Günü ve 14 Mayıs Çiftçiler Gününü de kutladı. Seçer, toplantıda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında gerçekleştirecekleri etkinliklerle ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

“Kentin doğu girişi Mersin gibi bir kente yakışmayacak düzeyde”

Mersin’in doğu girişinde yaşanan tır trafiği yoğunluğu ile ilgili yapılması gerekenlerin ilgili firma tarafından henüz yerine getirilmediğini de hatırlatan Başkan Seçer, konuyu yeniden meclise taşıdı. Seçer, “Bahsettiğim liman kapısının olduğu cadde, Mersin’in ana girişi, evimizin holü. Oradaki uygunsuz tır parklanmaları ve oradaki çalışmaların, hareketliliğin o bölgeye verdiği tahribat ve zarar nedeniyle kentin doğu girişi, Mersin gibi bir kente yakışmayacak düzeyde. Bu durum hala devam ediyor. D-400, Turgut Özal Bulvarı ve 132. Caddeyi içeren, limana gelen ve giden tır trafiğinin şehir trafiğinden ayrıştırılması bundan 6 ay önce yapılan mutabakat gereğince MIP tarafından sağlanacaktı. Zaten gerekli teknik ve imar düzenlemeleri konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi üzerine düşeni yapmıştır. Yol güzergahındaki Tarım İl Müdürlüğünün veterinerlik binasının yıkımı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları hemzemin geçidinin üst geçidi yine ilgili firma tarafından yapılacaktı” ifadelerini kullandı.

“Kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce gerekli çalışmalar başlatılmalı”

Görüşmeler yapılırken 9 ay içerisinde o bölgedeki çalışmaların yapılacağı yönünde kendilerine bilgi verildiğini belirten Seçer, “Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bize ait olan o caddede bir takım altyapı çalışmaları yapacağız. Ardından Mersinimize yakışır bir doğu girişi için üst yapı çalışmalarını yapacağız. Dolayısıyla 6 ay gibi bir süre geçti ama fiili olarak; sizler de gözlemliyorsunuz, vatandaşlar da bana şikayet ediyor. Tabi vatandaşlar işin iç yüzünü bilmiyor ama buradan aydınlatma gereği duyuyorum. O cadde bize ait ama limanın doldur boşalt işlemleri aksamasın diye herhangi bir çalışma başlatmadık. Bize belirli bir yapılma süresi verildi. Bizim kent olarak kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce gerekli çalışmaların başlatılmasını, yakın takipte olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

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