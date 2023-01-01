Başkan Seçer, Tarsusluların yeni yılını kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2022 yılının son gününde saha gezilerini Tarsus Yenimahalle’de kurulan semt pazarı ve Yarenlik Alanı gezerek sürdürdü. Esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, Tarsusluların yeni yılını kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Yılın son gününde de halkla iç içe olan Seçer, Tarsus’ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Yeni Mahalle’de kurulan semt pazarını gezen Başkan Seçer, burada pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşların taleplerini dinledi. Yarenlik Alanı’ndaki esnafı da ziyaret eden Seçer’e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Tarsus’a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Başkan Seçer, 2023’ün başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini diledi.