Başkan Seçer: “Tarım sektörü desteklenmek zorunda”

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarımın sadece ekonomik bir sektör olarak görülmesinin doğru olmadığını, tarıma mutlaka destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin 14. Olağan Genel Kurulunda konuşan Seçer, “Gıda olmazsa yaşam olmaz. İnsan hayatı, canlı hayatı diye bir kavramdan bahsedemeyiz” diyerek, Türkiye’de sorunların el yordamıyla çözülmeye çalışıldığını, bunun da kendisini üzdüğünü ifade etti. Seçer, “Çok önemli bir mesleği anlatıyorum ama Türkiye’de bu alanda meslektaşlarımın bugün içinde bulunduğu durum da beni kelimenin tam anlamıyla kahrediyor. Çok sayıda eğitim kurumu açılıyor. Üniversitelerde ziraat bölümleri, ziraat fakülteleri ya da farklı fakülte adı altında farklı programlar uygulanıyor. En son aldığım bilgi ışığında konuşuyorum; 39 fakültenin yıllık mezun ettiği öğrenci sayısının 5 bin 500 civarında olduğu düşünülürse her yıl Türkiye’de 5 bin 500 meslektaşımızın çalışma hayatına dahil olması lazım. Ama görüyorum ki, bu meslektaşlarım, eğitim gördüğü alanın çok dışında, hiç alakası olmayan alanlarda çalışmak durumunda kalıyor. Diğer bir sıkıntı; mezun olan meslektaşlarımızın mesleki bilgi yeterliliğinin sınırlı ya da yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu da mesleğin prestijine çok olumsuz etki ediyor. Bütün bunlar şu anda siyasetin çözmesi gereken konular” diye konuştu.

“Tarım desteklenmek zorundadır”

Tarım sektörünün önemine vurgu yapan Başkan Seçer, Türkiye’nin iklim ve tarımsal ürün çeşitliliği bakımından zengin bir ülke olduğunu söyledi. Kadim bir tarım kültürüne sahip olunmasının Türkiye’yi geleceğe de bir tarım ülkesi olarak taşıyacağını ifade eden Seçer, “Bölgemizden ele alırsak dünyanın birçok yerinde eşine ender rastlanan tarımsal özelliklere, dinamiklere, kriterlere sahibiz. Verimli topraklarımızdan mikroklima iklimine kadar sebzesi, meyvesi, tarla bitkisi, bahçe bitkisi, hayvancılıktan her çeşit tarıma müsait bir coğrafyada yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Tarımsal alanda yaşanan sorunlara da değinen Seçer, tarımın sadece ekonomik bir sektör olarak görülmesinin doğru olmadığını, tarıma mutlaka destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Seçer, “Bütün ülkeler tarımını desteklemek zorunda. 1 kilogram ürün elde edersiniz, dünya piyasalarındaki dolar karşılığını yazın, o 1 kilogram ürünü elde etmek için harcadığınız enerji ve girdi maliyetlerinin de dolar karşılığını yazın, dünyanın neresinde olursa olsun girdi maliyetleri yüksektir. Onun için tarım desteklenmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

“Tarım ekonomik ve sosyal bir sektördür”

Tarımın bir başına ekonomik bir sektör olduğunu belirten Seçer, “Tarım, sosyal bir sektördür. Tarım olmazsa aç kalırsın, ölürsün. Şu anda Türkiye’nin yüzde 20 istihdamını sağlayan tarım olmazsa köyden şehre insanlar gelir; işsizliğin neden olduğu bütün kötülüklerle karşı karşıya kalırsınız. Bu anlamda tarımın bir de toplumsal yönü var” dedi.