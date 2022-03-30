Başkan Seçer: "Tadeka’ya sahip çıkalım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplam 8 kurulu bulunan Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (Tadeka) tanıtım etkinliğine katıldı.

Tarsus’da bir restoranda düzenlenen etkinliğe , Başkan Seçer’in yanı sıra Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları ile Tadeka Kurul üyeleri katıldı. Toplantıda, kurullar tarafından planlanan etkinlikler ve projeler konuşuldu. Başkan Seçer, kurulların yapacağı çalışmalar neticesinde Tarsus’ta projeler üretileceğini anlattı. Siyasilerin kararlar alırken işini iyi yapan ve ehil insanlardan destek alması gerektiğini ifade eden Seçer, kendisinin de bu doğrultuda hareket ettiğini söyledi. Kurul üyelerine seslenen Seçer, “Sizler, Tarsuslu hüviyeti taşıyan, bu konudaki otorite, uzman, adını ne koyarsanız koyun, en ehliyet sahibi insanlar olduğunuz için bu kurulda yer alıyorsunuz” dedi.

Mersin için Medeka, Tarsus için de Tadeka’yı oluşturduklarını ifade eden Seçer, “İsimleri Tarsus ve Mersin olarak belki bir farklılık gösteriyor ama içeriği, amacı, her şeyi aynı. Neden Tarsus’a ayrı bir birim, yapı oluşturduk? Mersin tamam ama Tarsus bir başına farklı bir yer. Hem bölgenin en yüksek nüfusa sahip ilçesi, en kadim toprağı, en kadim tarihi, en kadim birikimi. Buraya ayrı bakmak gerektiğini düşünerek bütün Mersin’e şamil Medeka’yı kurduk. Aslında Medeka, Tarsus’u da içeriyor bir anlamda. Ama Tarsus’a özel de böyle bir yapı oluşturduk. Bugüne kadar gayet de değerli, önemli çalışmalar oldu. Bundan sonra aslında bu tasarımların uygulamaya dönme dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı.

Tadeka ve Medeka’nın kendisi için çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulayan Seçer, “Bir sanatçı gelir, konser vermek ister. Bir tiyatro grubu gelir, tiyatro yapmak ister. Samimi bir yönetimle, istekli bir yönetimle sonuç almanın formülü doğru bir düzlemde iletişim kurmaktır. Bir etkinlik, aksiyon, festival, bir katkı isteyen her kimse resmi olarak belediyemize müracaatını yapıyor, etkinlik kurulları Tadeka, Medeka, bunların da katkısıyla karara varıyoruz. Bu kurulların kararları önemli. Noter burası, ben değilim” diye konuştu.

Kurullardan gelen, sanat sokağı talebinden aile sinemasının tekrar yazlık sinema hüviyetine bürünmesine kadar pek çok konu olduğunu ifade eden Seçer, Kent Meydanı konusunun çok önemli olduğunu belirtti. Bundan sonraki süreçte seve seve toplantılara katılacağını aktaran Seçer, “Tadeka’ya sahip çıkalım. Tadeka demek siz demek. Yani Tarsus’a Değer Katanlar önemli bir payedir. Gerçekten biz konulara en hakimlerle, en katkı sunacaklarla çalışmak istedik. Eksiğimiz varsa tamamlayalım. Burada oturanlar bizim için hep bir değerdir. Herkesin siyasi görüşü kendini ilgilendirir ama Tarsus hepimizi ilgilendirir. Onun için de hep beraber çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ise yaklaşık 1,5 yıl kadar önce Başkan Seçer’in öncülüğünde ve ilgisi doğrultusunda Medeka’yı oluşturduklarını anlatarak, “Yine Başkanımızın talimatıyla Tarsus’ta, sizin gibi değerli katılımcılarla beraber Tarsus’un değerini artırmak, tanınırlığını, bilinirliğini daha da pekiştirmek, aynı zamanda teşvik etmek, yeni kent elçileri oluşturmak, kültür ve sanat politikalarına bir eşgüdüm katmak ve bir çatı altında toplayarak gelişmesini sağlamak noktasından yola çıktık” dedi.

Konuşmaların ardından kurulların temsilcileri tarafından planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu, görüşleri ve önerileri dinlendi.