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Başkan Seçer, Silifke’de esnafla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, klasik belediyecilik anlayışının ötesinde bir bakış açısına sahip olduklarını belirterek, “Ben kente bir şeyler katmak istiyorum. İstiyorum ki sanayi artsın, tarım gelişsin, hizmet sektörü artsın. Bunun yanında taşımacılık zaten doğal olarak artacak. Mersin’e bir bereket gelsin” dedi.

MERSİN 13.03.2022, 11:38
Başkan Seçer, Silifke’de esnafla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, klasik belediyecilik anlayışının ötesinde bir bakış açısına sahip olduklarını belirterek, “Ben kente bir şeyler katmak istiyorum. İstiyorum ki sanayi artsın, tarım gelişsin, hizmet sektörü artsın. Bunun yanında taşımacılık zaten doğal olarak artacak. Mersin’e bir bereket gelsin” dedi.

Seçer, hafta sonu mesaisini Silifke’ye ayırdı. İlçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, Büyükşehir Belediyesinin Silifke’ye kazandırdığı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki iyileştirme çalışmalarını da inceledi.

Yeni Mahalle ile Atakent Mahallesi semt pazarlarını gezerek esnaf ve vatandaşları dinleyen Seçer, artan fiyatların belediyeyi de etkilediğini belirterek, “Şu anda yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz, köprülü kavşak yapıyoruz. 7 ay önce ihaleye çıkmışız, verdiğimiz fiyatlarla şu anki fiyatlar arasında ortalama yüzde 184 fark oluştu” diye konuştu.

“Yerel yöneticiler olarak başta toplumun dirliğini, birliğini sağlamakla görevliyiz”

Silifke’de Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla buluşan Başkan Seçer, esnafın taleplerini dinledi. Bu toplantıda, Silifke’nin tek kadın muhtarı olan Yeni Mahalle Muhtarı Sebahat Yılmaz da yer aldı. Seçer, 204 iş yerine sahip Silifke Küçük Sanayi Sitesi’nin 2. etabında yapımı devam eden 750 metre kanalizasyon ve 450 metre içmesuyu şebeke hattı çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Küçük sanayi sitelerinin hem ekonomiye katkı sağladığını hem de ‘Ahilik kültürü’nü sürdürerek iyi ahlakı geliştirdiğini vurgulayan Seçer, “Biz belediye olarak her zaman yanınızda oluruz. Biz yerel yöneticiler olarak başta toplumun dirliğini, birliğini sağlamakla görevliyiz. Belediye insanı, halkın huzurunu önceleyecek” ifadelerini kullandı.

“Belediye bir ana kucağı gibidir”

Belediye hizmetlerini ara vermeden sürdüreceklerini belirten Başkan Seçer, “Ama önce huzuru sağlamamız lazım. Huzuru kaybettiğimiz zaman toplumda iş sıkıntılı. Belediye bir ana kucağı gibidir. Belediye Başkanı halkı için bir babanın güvencesi gibidir. Biz her zaman emrinize amadeyiz” şeklinde konuştu.

Toplantıda, küçük sanayi sitelerinde ihtiyaç duyulan kalifiye eleman konusu da gündeme geldi. Başkan Seçer, Mersin’de açtıkları merkezlerle birçok alanda ara eleman yetiştirilmesine katkı sağladıklarına dikkati çekerek, “Şu anda 3 merkez açtık. Bir tanesi Yenişehir’de, bir tanesi Toroslar’da, bir tanesi de Tırmıl Sanayi içerisinde. Kayıtları da önceki hafta itibariyle başladı. Kaynak, metal işçiliği, ahşap mobilya ustalığı gibi belirli birçok alan var. Farklı alanlar da var. Tekstil, konfeksiyon dahi var” dedi. Seçer, ara eleman yetiştirmek için başlattıkları kursları tamamlayan kursiyerler için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifikalar verdiklerini de hatırlattı.

“İstiyorum ki Mersin’e bir bereket gelsin”

Silifke Organize Sanayi Bölgesi’nde iş yeri ziyareti yapan Başkan Seçer, bir işletmede işçilerle birlikte öğle yemeği de yedi. Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, OSB yönetim kurulu üyeleri ve bazı firmaların temsilcilerinin de içinde olduğu iş insanlarıyla bir araya gelen Seçer, 50 firmanın faaliyette olduğu Silifke OSB’ye ilişkin sorun ve talepleri dinledi. Büyükşehir Belediyesi olarak işi kolaylaştıracak ne varsa iş birliğine hazır olduklarını belirten Seçer, şöyle devam etti; "Burası, bu bölge çok gelişecek. Yani beklentinizin çok ötesinde. Bana gelen insanlara söylüyorum; ‘Gelin Mersin’e yatırım yapın. Mersin’de de gidin Silifke tarafına yatırım yapın’ diyorum. Hiçbir üretici sektörün, bizim belediye yönetiminden yana bir sorunu olamaz. Yapı itibariyle üretime odaklanmış bir belediye anlayışımız var. Bu bizim kişisel düşünce tarzımızdan, yönetim tarzımızdan kaynaklanan bir şey. İşi bürokrasiyle ağırlaştıran, zorlaştıran, önüne engel koyan ya da olaya çok düz mantıkla bakan, ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ mantığı değil benimkisi. Yani ‘yol yapayım, sineği öldüreyim, biraz da sosyal hizmet yapayım’ meselesi değil. Ben kente bir şeyler katmak istiyorum. Gerçekten bunu yapmak istiyorum. İstiyorum ki sanayi artsın, tarım gelişsin, hizmet sektörü artsın, taşımacılık zaten bunun yanında doğal olarak artacak. Mersin’e bir bereket gelsin.”

Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de inceledi

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin Silifke’ye kazandırdığı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki iyileştirme çalışmalarını da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yeni barınağın yüklenici firma tarafından inşaat sürecinin sorunlu ilerlediğini ancak Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunu aştıklarını belirten Seçer, “Kısmi kullanıma başladık. Burası 500 köpek, 250 kedi kapasiteli. Üniteler olarak da işletme binası, içerisinde tabii ki laboratuvar ve diğer birimlerin olduğu kısımlar var. Padoklar, köpek alanları, kedi alanları. Yaklaşık 13 dönümlük bir yerleşke burası. Sadece Silifke’de hizmet vermiyor. Civar ilçelerimize de hizmet veriyor. Mut’a, Gülnar’a. Oradan da topladığımız hayvanları buraya alıyoruz, hastaysa tedavileri ya da kısırlaştırma işlemlerini burada gerçekleştiriyoruz. Tam anlamıyla hizmete soktuğumuzda bu bölgenin ihtiyacını karşılayacak yapıya sahip” diye konuştu.

Seçer, Taşucu’nda bir işyerinin açılışını gerçekleştirdi ve taksi durağındaki esnafın çayını içerek sohbet etti.

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